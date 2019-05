Seizoen van Lukaku zit er mogelijk op: Rode Duivel weer op sukkel met hamstring

KTH

02 mei 2019

06u15 0 Buitenlands voetbal De hamstring speelt weer op. Het seizoen van Romelu Lukaku (25) zit er mogelijk op. De spits blesseerde zich in de topper tegen Chelsea, maar speelde ondanks lichte pijn toch voort.

Een echo moet nu uitwijzen hoe lang hij precies aan de kant staat. Bij Man United houden ze er rekening mee dat hij in de laatste twee matchen van het seizoen niet meer in actie komt. In maart was Lukaku ook al op de sukkel met een gelijkaardige blessure. Hij liet de interlands toen schieten. Of hij inzetbaar is voor de interlands in juni moet nog blijken. Voor Lukaku ­eindigt een moeilijk seizoen zo met een ­domper. Met 15 goals in 45 matchen loste hij de verwachtingen niet helemaal in. Hij worstelde met fysieke problemen. Ondertussen blijft hij zijn toekomst in vraag stellen. Inter denkt aan hem als vervanger voor Icardi, maar United is enkel bereid mee te werken aan een transfer als ze een forse som kunnen recupereren.