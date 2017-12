Scorende Raman schopt het bij Fortuna Düsseldorf tot publiekslieveling en heeft zelfs kersthit te pakken: "Hij is de snelste man van Düsseldorf" Mike De Beck

17u54

Bron: Fortuna Düsseldorf 0 RV Buitenlands Voetbal Hoe gaat het ondertussen nog met Benito Raman? Het gaat de 23-jarige spits tegenwoordig voor de wind bij de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. Afgelopen weekend stond de Belgische aanvaller voor maar liefst 11.748 toeschouwers aan het kanon in het toptreffen tussen de nummer een en twee in de 2. Bundesliga.

Op het veld van leider Holstein Kiel opende de huurling van Standard de score. Goed voor zijn vijfde treffer van het seizoen. Zijn doelpunt leverde Düsseldorf uiteindelijk een punt op in de kraker van de Duitse tweede klasse. Na het 2-2-gelijkspel telt Fortuna Düsseldorf slechts een punt minder dan leider Holstein Kiel. Bekijk die treffer hier.

De goede vorm heeft ondertussen ook positieve gevolgen voor onze landgenoot. Zo heeft de voormalige spits van AA Gent nu ook een eigen lied bij de aanhang van Fortuna Düsseldorf. Zijn naam wordt meermaals gezongen op de tonen van 'Feliz Navidad, vrolijk kerstfeest' om er dan nog dit aan toe te voegen: "Hij is de snelste man van Fortuna Düsseldorf. We hopen nog op veel doelpunten van hem". Ook Raman kreeg het kerstlied al te horen. "Dat is echt grappig", vertelde onze landgenoot op de website van Fortuna Düsseldorf. "Tot nu toe is er nog geen lied gemaakt over mij. Misschien haalt het zelfs het stadion, dat zou geweldig zijn."

Aan alles is te merken dat Raman zich uitstekend in zijn vel voelt op Duitse bodem. Hij speelde al twaalf wedstrijden en krijgt het volle vertrouwen van coach Friedhelm Funkel. "Dat geeft me veel zelfvertrouwen. Ik wou dat ik hier nog langer kan blijven dan een paar maanden. We hebben een heel goed team en ik krijg ook heel veel bruikbare ballen. Het loopt beter dan ik had gedacht. We kunnen dan ook tevreden zijn met de punten die we al behaald hebben." Als het van Raman afhangt, ziet hij een verlengd verblijf zeker zitten. Om zijn goede vorm nog even in de verf te zetten, geven we nog enkele opvallende statistieken mee. Tegen Holstein Kiel haspelde Raman in totaal zo'n tien kilometer af en trok hij maar liefst 45 spurtjes. Werkmier.

#Hennings mit der super Vorlage auf @RamanBenito, der so wie das Wetter, eiskalt zuschlägt. 1:0 für die Fortuna (43.). #KSVF95 #f95 pic.twitter.com/G6nmwgnlkN Fortuna Düsseldorf(@ f95) link