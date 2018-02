Scorende De Bruyne kroont zich met splijtende pass ook tot assistkoning, Spurs-Belgen zegevieren in topper tegen ManU, nieuwe blessure voor Fellaini Mike De Beck

31 januari 2018

22u55 0 Buitenlands Voetbal Kevin De Bruyne heeft zich weer in de harten van de supporters gevoetbald. Tegen West Brom was hij opnieuw goed voor een assist (zijn elfde, niemand doet beter in de Premier League) en een treffer in de 3-0-zege van Manchester City. Tottenham won dan weer met 2-0 de topper van Manchester United. Thibaut Courtois en Eden Hazard dropen af na een 0-3 nederlaag van Chelsea tegen Bournemouth.

Een nieuwe assist en opnieuw was het een sterk staaltje van de vista waarover ‘KDB’ beschikt. De Rode Duivel pakte tegen West Bromwich Albion uit met een splijtende pass. Zoals we dat van hem ondertussen al gewoon zijn. Zijn ploegmakker Fernandinho moest het leer maar binnen schuiven. Assist nummer elf dus en daarmee is Kevin De Bruyne de nieuwe assistkoning van de Premier League. Leroy Sané is met tien assists de eerste achtervolger. Niet veel later mocht De Bruyne bijna zelf vieren. Onze landgenoot zag zijn schot via de bovenkant van de lat achter doel verdwijnen. Vincent Kompany moest dan weer vanop de bank toekijken. Nieuwkomer Laporte mocht vanavond wel starten.

Ook in de tweede helft ging de grote Kevin De Bruyne-show gewoon verder. West Brom plooide massaal terug en hoopte op een counter die als een appel uit de kast zou vallen. Ze keken echter al snel tegen een dubbele achterstand aan. De Bruyne zette de aanval zelf op en kreeg de bal terug van Sterling om het leer in het lege doel te trappen. In de 78ste minuut haalde Pep Guardiola zijn goudhaantje naar de kant voor Brahim Diaz. Opdracht volbracht. Getekend: ‘KDB’. Nadien zorgde Sergio Agüero nog op een fraaie wijze voor de 3-0.

Nieuwe blessure voor Fellaini

Van een blitzstart gesproken. Na letterlijk elf seconden zette Christian Eriksen de netten al bol op Wembley na een diepe bal van Jan Vertonghen. Beter kan je een wedstrijd uiteraard niet beginnen. Niet dat Manchester United nergens was, want Romelu Lukaku en co staken ook enkele keren de neus aan het venster. Toch was het Tottenham dat opnieuw mocht vieren. Eriksen stuurde Trippier diep die het leer meteen voortrekte. Phil Jones deponeerde de voorzet in eigen doel. Zorgen voor Mourinho.

Amper 11 seconden had Christian Eriksen nodig! 🙌🔥 #vluggertje pic.twitter.com/N3bZu98ajN Play Sports(@ playsports) link

Ook na de pauze hadden de Mancunians het lastig. Romelu Lukaku kon nog wel een kans forceren, maar daarna was het weer aan de Spurs. Mourinho gooide dan maar zijn geheim wapen Marouane Fellaini in de strijd. Maar het werd een pijnlijke invalbeurt. Al na zeven minuten werd ‘Big Fella’ weer naar de kant gehaald. Een nieuwe blessure. “De knie weer”, zei hij. Fellaini droop ontgoocheld af naar de kleedkamer. Het is de derde keer dat hij hervalt in dezelfde blessure. In woede trok hij zijn shirt uit.

Marouane Fellaini limping through mixed-zone. Confirms knee injury. #mufc pic.twitter.com/bPaYAGeBhQ Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Pijnlijke avond voor Chelsea

Ook Eden Hazard en Thibaut Courtois kenden een pijnlijke avond. Chelsea, dat Michy Batshuayi naar Borussia Dortmund zag vertrekken, keek in de tweede helft in een mum van tijd tegen een 0-3 achterstand uit tegen Bournemouth. In iets meer dan een kwartier zorgden Wilson, Stanislas en Ake voor de doelpunten en de verrassende nederlaag van Chelsea.