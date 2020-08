Schotse premier en Celtic woest nadat Boli Bolingoli quarantaineregels overtrad: “Dit is gewoon onaanvaardbaar” NVE/XC

11 augustus 2020

16u52 2 Buitenlands Voetbal Boli Bolingoli krijgt in Schotland bakken kritiek na zijn heimelijk tripje naar Spanje vorige week, waardoor hij de coronavoorschriften overtrad. Enkele uren nadat Celtic op de clubwebsite hard uithaalde naar de verdediger, deed ook de Schotse premier Nicola Sturgeon haar duit in het zakje. Inmiddels is ook beslist dat Celtic deze week geen matchen speelt.

Boli Bolingoli, kent u hem nog? De gewezen linksachter van Club Brugge, STVV en Rapid Wien speelt dezer dagen bij het Schotse Celtic. Afgelopen zondag maakte Bolingoli zijn opwachting in een late invalbeurt. Eentje met zware consequenties, blijkt nu.

Wat Bolingoli namelijk niet had verteld, was dat hij vorige week een tripje naar Spanje had gemaakt, een risicoland in deze coronatijden. In het Verenigd Koninkrijk is het verplicht om in zelfisolatie te gaan na een reis naar Spanje. In plaats van zich te isoleren, stond Bolingoli dus gewoon op het veld. Daarmee bracht hij niet alleen de aanwezige spelers in gevaar, maar ook het verdere verloop van de competitie.

Celtic woest

Op de clubwebsite heeft Celtic zich verontschuldigd en tegelijk ook zwaar uitgehaald naar Bolingoli. “Celtic veroordeelt onvoorwaardelijk het gedrag van de speler Boli Bolingoli en verontschuldigt zich voor zijn reis naar Spanje zonder daarbij de club in te lichten en zo de quarantainevoorschriften te schenden. Het is moeilijk een nog meer onverantwoorde actie in te beelden gezien de huidige omstandigheden. We vinden dat hier geen verklaring voor mogelijk is.”

“De club zal onmiddellijk actie ondernemen via zijn eigen disciplinaire kanalen. Wij hebben vandaag contacten met elke SPFL-club en alle relevante overheden om excuses aan te bieden voor het feit dat een van onze werknemers zoveel moeilijkheden heeft gecreëerd door zijn acties. Wij betreuren heel erg dat het gedrag van een individu deze reputatie in gevaar brengt en in een breder kader het voetbal in diskrediet brengt”, besluit Celtic.

Bolingoli, die al twee keer getest werd op het virus en telkens negatief testte, is er het hart van in: “Ik heb een grote fout gemaakt. Ik wil me verontschuldigen bij de manager, mijn ploeggenoten, de supporters, iedereen bij Celtic en zoveel anderen voor hen zo in de steek te laten. Ik ben schuldig aan een grote inschattingsfout. Ik weet dat ik fout was, en dat ik nu de gevolgen moet dragen.”

Ook Schotse premier haalt uit, Celtic speelt deze week niet

“Wat hij deed, was een flagrante inbreuk op de regels”, zei de Schotse premier Nicola Sturgeon. “Wat ik betreur, is dat sommige voetballers hun verantwoordelijkheden niet opnemen. Dit is gewoon onaanvaardbaar. We vragen aan de gewone mensen om enorme opofferingen te leveren in de manier waarop ze hun leven leiden.”



Het incident met Bolingoli was al het tweede in korte tijd in het Schotse voetbal. Eerder kwamen acht spelers van Aberdeen onder vuur te liggen na het bezoek aan een bar, waarna twee onder hen positief testten. De match van Aberdeen, de club van middenvelder Funso Ojo, tegen St Johnstone werd vervolgens afgelast.

Volgens premier Sturgeon was ze “redelijk furieus” toen ze over het barbezoek hoorde. Ze voegde eraan toe dat de regering niet zal twijfelen om bij een nieuw incident de competitie stil te leggen. “Beschouw het vandaag als een gele kaart”, aldus de premier. “De volgende keer wordt het een rode want dan zullen we geen andere keuze meer hebben. Op zijn minst moet je niet verwachten dat Aberdeen of Celtic de komende week in actie komen.”

De Schotse voetballiga bevestigde vanmiddag dat de competitieduels van Celtic en Aberdeen van deze week worden uitgesteld. Celtic zou woensdag bij St Mirren aantreden en Aberdeen zou het thuis opnemen tegen Hamilton Academical. Komende zaterdag stond Celtic-Aberdeen op het programma.

