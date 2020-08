Schotse competitie mogelijk opgeschort na misstap Bolingoli: “Ik heb een grote fout gemaakt” NVE

11 augustus 2020

10u46 0 Buitenlands Voetbal Boli Bolingoli (25) heeft voor ophef gezorgd in Schotland. De Belg reisde vorige week tegen de coronamaatregelen in naar Spanje, een risicoland. De Schotse overheid bekijkt of de competitie al dan niet moet worden stopgezet, tot grote spijt van onze landgenoot.

Boli Bolingoli, kent u hem nog? De Belgische linksachter speelt dezer dagen bij het Schotse Celtic. Afgelopen zondag maakte Bolingoli zijn opwachting in een late invalbeurt. Eentje met zware consequenties, blijkt nu.

Wat Bolingoli namelijk niet had verteld, was dat hij vorige week een tripje naar Spanje had gemaakt, een risicoland in deze coronatijden. In het Verenigd Koninkrijk is het verplicht om in zelfisolatie te gaan na een reis naar Spanje. In plaats van zich te isoleren, stond Bolingoli dus gewoon op het veld. Daarmee bracht hij niet alleen de aanwezige spelers in gevaar, maar ook het verdere verloop van de competitie.

De Schotse overheid liet al verstaan dat een stopzetting van de Premiership tot de mogelijkheden behoort. “Als wordt bevestigd dat het om een nieuwe serieuze schending van de maatregelen gaat, waarbij de gezondheid van het bredere publiek in gevaar komt, dan heeft de Schotse overheid geen andere keuze dan te overwegen om het seizoen te pauzeren.” De zaak wordt nu verder onderzocht door de club.

Het is namelijk al de tweede overtreding van de maatregelen in Schotland. Na de eerste speeldag trokken acht spelers van Aberdeen op restaurant, waar twee van hen het coronavirus opliepen. De bewuste spelers zitten momenteel in isolatie, de wedstrijd tussen Aberdeen en St Johnstone werd uitgesteld.

“Het voetbal is mogen starten onder de strikte voorwaarde dat clubs en spelers zich aan de opgestelde richtlijnen zouden houden. Ze zetten de terugkeer van het professionele voetbal op de helling. Zeggen dat dit incident heel betreurenswaardig is, is een understatement”, klinkt het bij de Schotse eerste minister.

Spijtbetuiging

Bolingoli, die al twee keer getest werd op het virus en telkens negatief testte, is er het hart van in: “Ik heb een grote fout gemaakt. Ik wil me verontschuldigen bij de manager, mijn ploeggenoten, de supporters, iedereen bij Celtic en zoveel anderen voor hen zo in de steek te laten. Ik ben schuldig aan een grote inschattingsfout. Ik weet dat ik fout was, en dat ik nu de gevolgen moet dragen.”

De ex-speler van onder meer Club Brugge en STVV werd afgelopen zomer voor 3 miljoen pond (3,3 miljoen euro) binnengehaald en kwam tot nu toe 28 keer in actie voor Celtic. In zijn eerste jaar bij Celtic speelde hij meteen kampioen.

