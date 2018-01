Schopten De Bruyne, Hazard, Mertens en Meunier het tot in het UEFA Fans' Team van het Jaar 2017? YP

07u13 1 Photo news Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Buitenlands Voetbal Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens en Thomas Meunier weten vandaag of ze een plaats hebben kunnen veroveren in het Team van het Jaar van de Europese Voetbalconfederatie UEFA.

De vier Rode Duivels staan sinds eind november op een shortlist met daarop vijftig genomineerden. De selectie werd samengesteld door een UEFA-panel bestaande uit journalisten en experten. Zij baseerden zich voor hun keuze op de prestaties geleverd in club- of nationaal verband tijdens UEFA-competities in 2017. Vervolgens waren het de voetballiefhebbers die via de website van de UEFA hun favoriete elf konden samenstellen. In totaal brachten er 8,7 miljoen fans hun stem uit.

Real Madrid is met elf spelers het best vertegenwoordigd, Spanje is met acht kanshebbers koploper bij de landen. Met vier genomineerden doet ons land het echter helemaal niet slecht. Sinds de oprichting van de prijs in 2001 kon er nog nooit een landgenoot tot in de basiself geraken. De Bruyne, Hazard, Mertens en Meunier kunnen dus voor een primeur zorgen voor België. Vooral Hazard en De Bruyne maken een goede kans om bij de vier geselecteerde middenvelders te horen. Mertens krijgt in de tweekoppige aanvalslijn af te rekenen met loodzware concurrentie en voor Meunier zou het een verrassing zijn moest hij het tot in de basiself schoppen.

DE GENOMINEERDEN

Keepers: Gianluigi Buffon (Ita/Juventus), David de Gea (Spa/Manchester United), Keylor Navas (CRi/Real Madrid), Manuel Neuer (Dui/Bayern München), Jan Oblak (Pol/Atletico Madrid)

Verdedigers: Dani Alves (Bra/Juventus/Paris Saint-Germain), Leonardo Bonucci (Ita/Juventus/AC Milan), Dani Carvajal (Spa/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Ita/Juventus), Kamil Glik (Pol/Monaco), Diego Godin (Uru/Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Dui/Bayern München), Marcelo (Bra/Real Madrid), Benjamin Mendy (Fra/Monaco/Manchester City), Thomas Meunier (BEL/Paris Saint-Germain), Gerard Piqué (Spa/FC Barcelona), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Davinson Sanchez (Col/Ajax/Tottenham Hotspur), Alex Sandro (Bra/Juventus), Antonio Valencia (Ecu/Manchester United)

Middenvelders: Dele Alli (Eng/Tottenham Hotspur), Marco Asensio (Spa/Real Madrid), Casemiro (Bra/Real Madrid), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Christian Eriksen (Den/Tottenham Hotspur), Fabinho (Bra/Monaco), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Andres Iniesta (Spa/FC Barcelona), Isco (Spa/Real Madrid), Toni Kroos (Dui/Real Madrid), Henrikh Mkhitaryan (Arm/Manchester United), Luka Modric (Kro/Real Madrid), Miralem Pjanic (BHe/Juventus), Paul Pogba (Fra/Manchester United), Saul Niguez (Spa/Atletico Madrid)

Aanvallers: Sergio Aguero (Arg/Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Borussia Dortmund), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Edinson Cavani (Uru/Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Arg/Juventus), Radamel Falcao (Col/Monaco), Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid), Harry Kane (Eng/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Dries Mertens (BEL/Napoli), Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), Neymar (Bra/FC Barcelona/Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Luis Suarez (Uru/FC Barcelona), Kylian Mbappé (Fra/Monaco/Paris Saint-Germain).