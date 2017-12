Schopt UEFA AC Milan uit Europa na inbreuk op Financial Fair Play? Niels Vleminckx

12u04 0 AP Buitenlands Voetbal AC Milan moet volgens La Gazzetta dello Sport vrezen voor zware sancties van de UEFA. De Italiaanse topclub, pas overgenomen door Chinese miljardairs, voldoet niet aan de Financial Fair Play-regels. De kans is reëel dat de Rossoneri volgend jaar niet in Europa mogen aantreden. Ook PSG wordt onderzocht.

EPA De Chinees David Han Li, één van de nieuwe sterke man van AC Milan, zou het niet zo nauw genomen hebben met de FFP.

AC Milan zocht zelf toenadering tot de UEFA om sancties te vermijden, maar de plannen die de club maakte, zouden onhaalbaar blijken. Dat melden Italiaanse kranten. Morgen vergadert de UEFA over het voorstel in Nyon.



Wat de sancties in zullen houden, is nog niet bekend. In het ergste geval dreigt uitsluiting van Europees voetbal. Dat zou in dat geval in het voorjaar van 2018 bekend worden.

Milan leed de afgelopen drie jaar een verlies van 255 miljoen euro. De club wordt sinds de overname door de mysterieuze Chinees Li Yonghong geplaagd door financiële onzekerheid. Over de zakenman is in zijn thuisland nauwelijks iets bekend.



Afgelopen zomer gaven de Italianen wel doodleuk 200 miljoen euro uit aan transfers. In een poging om de fair play-regels te omzeilen, huren ze ook verschillende spelers met verplichte aankoopoptie. Op die manier hoopte Milan de transferkosten te kunnen spreiden in tijd.

Vrijdag spreekt de UEFA zich wellicht uit over de zaak-Milan. Naar verluidt zal ook het transfergedrag van Paris Saint-Germain onder de loep genomen worden. PSG kocht Neymar voor 222 miljoen en 'huurde' Mbappé voor 180 miljoen.

AFP Na de overname zag alles er nog rossoneri-kleurig uit.