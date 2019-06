Schokkende beelden: Londense politie verspreidt video waarin Ajax-hooligans agenten aanvallen voor halve finale tegen Tottenham Sebastiaan Quekel

08 juni 2019

10u57

Bron: AD 0 Buitenlands voetbal Vier Ajax-hooligans die betrokken waren bij de supportersrellen in Londen zijn door de politie aan de digitale schandpaal genageld. Op de officiële website van Metropolitan Police zijn vrijdag beelden verspreid waarop te zien is dat de Amsterdamse vechtersbazen politieagenten uitdagen en met bakstenen gooien.

Eén van de vier supporters is vrijdag veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf. Op beelden is te zien dat hij een medewerker van de hulpdiensten van achteren benadert en dan ineens met gebalde vuist uithaalt. Vervolgens grijpt hij zich vast aan een lantaarnpaal, springt hij in de lucht en probeert zo een andere agent te schoppen.

Drie andere Ajax-fans kregen twintig weken celstraf voor hun rol bij de supportersrellen. Ze wikkelden hun broekriem om hun handen, om ze als wapens te kunnen gebruiken. De vier hooligans kregen ook stadionverboden van zes jaar van een rechtbank in Londen.

De supportersrellen waren op 30 april. Op die dag speelde Ajax in Londen voor de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Buiten het stadion van de Spurs raakten supportersgroepen slaags met elkaar. De verdachten haalden tegels uit het voetpad en gooiden die naar Engelse fans. Ook brokken beton en glazen flessen werden over en weer gegooid.

Op de website van de Londense politie worden de veroordeelden met naam en toenaam en herkenbaar in beeld gebracht.