Schokkende beelden: arbiters worden op brutale wijze toegetakeld Glenn Van Snick

15u45

Bron: Marca 0 Twitter Ascenso del Interior‏ Buitenlands Voetbal Geen fraaie beelden vanuit de Argentijnse derde klasse. Een wedstrijd tussen Club Atlético Juventud en Independiente de Chivilcoy - een duel voor promotie naar de tweede divisie - ontaarde één minuut voor tijd helemaal. Hooligans van de thuisploeg waren het oneens met enkele beslissingen van het scheidsrechterlijk trio waarna ze het veld bestormden en enkele stevige klappen uitdeelden.

De bezoekers leken af te stevenen op een zuinige zege, een doorn in het oog voor enkele Ultra's van Atlético. De hooligans bestormden het veld en hadden hun zinnen gezet op het scheidsrechterlijk trio. Zij zouden immers enkele betwistbare fases telke male in het voordeel van Independiente hebben beslecht.

De refs zaten meteen als ratten in de val en werden zonder medeleven stevig te grazen genomen. Er werd flink heen en weer gemept, waarna de arbiters het na een tijdje toch op een lopen konden zetten richting de kleedkamers. Het kwaad was echter dan al geschied, stevig bloedend en met enkele flinke kwetsuren werden de heren naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis afgevoerd. Een slachtoffer werd zelfs met een steen op het hoofd geslagen en verloor even het bewustzijn.

Marcelo Acosta, een van de lijnrechters, verklaarde kort na de gebeurtenissen dat hij twijfelt om het vak nog verder uit te oefenen. "Ik weet niet of ik ooit nog als een scheidsrechter op een veld zal staan", aldus de onfortuinlijke man. "De politie was nergens te bespeuren. Gelukkig kon ik mezelf nog wat verdedigen, maar mijn twee collega's waren vogels voor de kat." Atlético Juventud veroordeelde in een verklaring al de daden van haar supporters: "Wij keuren alle vormen van geweld af en tonen solidariteit met de arbitrage. We zullen onze volledige medewerking aan justitie verlenen om de daders te vinden", aldus de Argentijnse club.

