Scheidsrechter wordt na discutabele beslissing aangevallen én krijgt stevige vuistslag van trainer XC

01 mei 2018

In de Ethiopische hoogste voetbalklasse waren Defense en Welwalo Adigrat University op weg naar een 1-1-gelijkspel, tot de scheidsrechter een omstreden goal toekende aan de thuisploeg. De bezoekende club was razend en viel de ref aan. Wat later deelde een van de trainers nog een stevige vuistslag uit.

Het incident bleef niet zonder gevolgen. De trainer werd ontslagen en de Ethiopische voetbalbond heeft alle wedstrijden in de competitie uitgesteld.