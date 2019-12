Schandalige tackle van Argentijns heethoofd gaat viraal, knokpartij die volgt is er ook niet naast Redactie

19 december 2019

21u38

De knokpartij na Standard-Antwerp? In Argentinië ging het er nog wat steviger aan toe. Tijdens een match in de vierde afdeling tussen SAT en Jagüel pakte Lucas Torres uit met een schandalige overtreding. De speler van SAT ging met twee benen vooruit door en hij raakte Jagüel-speler Matias Casco ook vol. De ploegmaats van Casco gingen meteen verhaal halen en er ontstond een massale knokpartij (zie video boven).

Volgens verschillende buitenlandse media is het ook niet de eerste keer dat Torres zich op negatieve wijze doet opmerken. Drie jaar geleden werd hij ook al geschorst nadat hij een scheidsrechter had aangevallen. Verschillende ploegmaats moesten Torres toen in bedwang houden om verder euvel te voorkomen.