Schandaal rond seksueel kindermisbruik doet Argentijns voetbal op grondvesten daveren Minderjarige spelertjes op internaat van Independiente kregen financieel voorstel in ruil voor seksuele handelingen Valerie Hardie

04 mei 2018

18u01

Bron: Clarin 0 Buitenlands Voetbal Het Argentijnse voetbal verkeert in shock. Zo'n maand geleden raakte bekend dat een netwerk van pedofielen seksueel misbruik maakten van minderjarige spelers die op internaat zaten bij topclub Independiente. De affaire kwam aan het licht toen één van de slachtoffers een clubpsycholoog in vertrouwen nam. Zeven verdachten zijn al gearresteerd. Het netwerk zou ook bij River Plate tentakels hebben.

Het was een jongen van 17 die de bal aan het rollen bracht. Tijdens een sessie bij Ariel Ruiz, de psycholoog van de Academie van Independiente, stortte de speler ineen. Hij vertelde aan Ruiz dat een 'bemiddelaar' - Joaquin V., die zelf bij een lagere afdeling van Independiente voetbalt - minderjarige spelers op het internaat uitkoos, hen benaderde en een financieel voorstel deed. In ruil voor seksuele handelingen konden ze een beperkt bedrag tussen 30 en 40 euro 'verdienen'. De slachtoffers werden in de namiddag naar het Walmart Shopping in Avellaneda gereden, waar een auto hen vervolgens naar de pedofielen bracht, voornamelijk in de wijk Palermo en naar een woning in San Isidro. Na het misbruik, waar audiovisueel bewijs van zou zijn, werden de jongens in omgekeerde richting terug naar het internaat vervoerd. Ruiz lichtte de coördinator van de Academie in, Fernando Beron, waarna de zaak bij justitie belandde.

Het is niet ongebruikelijk in een groot land als Argentinië dat jonge spelers, tussen 12 en 18, veelal op internaat gaan bij hun club. Ze liggen op slaapzalen met gedeelde badkamers. Ze krijgen een opleiding en maaltijden van de club. Alleen maakt het hen ook kwetsbaar voor misbruik. De kinderen zijn makkelijk te isoleren en zeker wie uit een arm gezin komt, houdt makkelijker zijn mond in de hoop zijn (sportieve) toekomst te vrijwaren. "Zo'n zaken zijn niet uitzonderlijk in het Argentijns voetbal," reageerde Daniel Bertoni, gewezen speler en trainer van Independiente en WK-kampioen in 1978. "Er deden altijd al verhalen over een netwerk en prostitutie de ronde maar gelukkig heeft één knul over het misbruik gesproken, anders had het nog lang kunnen aanslepen."

Voorlopig gaat het om minstens twintig kinderen. Zeven verdachten zijn al opgepakt. De meest prominente is de 35-jarige Martin Bustos, sinds 2017 lijnrechter in de hoogste afdeling. Hij is officieel beschuldigd van kindermisbruik en prostitutie en riskeert een celstraf van 20 jaar. Zijn vader Jorge Bustos werd overigens zelf veroordeeld voor kindermisbruik en kreeg drie jaar voorwaardelijk - geen effectief omdat hij een blanco strafblad had. Zijn advocaat Tomas Beldi is op borgtocht vrijgelaten: hij heeft volgens getuigen de telefoon van Martin Bustos met een hamer vernield, mogelijk om bewijzen en sporen te wissen.

Nog zes anderen werden gearresteerd, onder wie de bekende Argentijnse PR-agent Leonardo Cohen Arazi. Die bekende dat hij al betaald had voor seks met mannen, maar niet met minderjarigen. Andere namen zijn de 55-jarige Alejandro Dal Cin, die jeugdtoernooien organiseerde, voetbalmakelaar Juan Manuel Díaz Vallone en de 24-jarige student Silvio Fleyta. Alberto Conte, een 58-jarige spelersmakelaar, wordt beschuldigd van grooming. Van bemiddelaar Joaquín V. vermoed de openbare aanklager dat hij zelf een slachtoffer is.

Het schandaal deinde intussen al uit naar een andere Argentijnse topclub River Plate, waar tussen 2004 en 2011 ook spelers misbruikt zouden zijn, en naar het turnen. Een ex-gymnast getuigde onlangs dat hij tijdens de jaren negentig door zijn coach werd misbruikt. Het zou gaan om Alejandro Sagreras, lid van de technische Argentijnse staf tussen 1986 en 2013. Het Argentijnse Olympische Comité heeft de man intussen ontslagen en diende een klacht in bij de rechtbank. Dit verhaal doet denken aan de rechtszaak rond de Amerikaanse arts Larry Nassar, die tot 125 jaar is veroordeeld wegens seksueel misbruik van honderden meisjes, onder wie topgymnasten. Afwachten welke proporties deze affaire in Argentinië nog zal aannemen.