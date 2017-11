Schandaal in Duitse vierde klasse: hulpverleners weigeren zwaargewonde voetballer te verzorgen Peter Luysterborg

13u48

Bron: Die Welt 0 Twitter Die Welt Christian Müller wordt met bloedend aangezicht afgevoerd. Buitenlands Voetbal In de Duitse vierde klasse heeft zich het voorbije weekend een opmerkelijk incident voorgedaan. Hulpverleners weigerden een voetballer, die met een zware blessure op het veld lag, de eerste medische zorgen toe te dienen. Toen na minutenlang wachten alsnog een dokter arriveerde, duwde een speler van de thuisploeg de man woedend omver.

De feiten deden zich voor in het duel tussen Wuppertal en Uerdingen in de Regionalliga West. Na 13 minuten ging middenvelder Christian Müller (Uerdingen) neer na een elleboogstoot van een tegenstander. De voormalige prof van Hertha Berlijn bleef met hevig bloedend aangezicht op de grond liggen. De kinesist van Uerdingen repte zich naar de speler, al snel werd duidelijk dat Müller er erg aan toe was. Zijn ploegmaats begonnen wild te gesticuleren en riepen om hulpverleners en een draagberrie. Alleen bleken die in geen velden of wegen te bekennen. Zelfs een oproep van de stadionspeaker bracht geen soelaas. "Ik zat in de tribune en heb de scène op het veld de hele tijd in het oog gehouden", zegt Manuel Bölstler, bestuurslid bij Wuppertal. "Na een paar minuten vroeg ik mij af: 'Waar zijn die 16 hulpverleners die wij voor deze risicowedstrijd opgevorderd hadden?"

Wagen ingesloten

Buiten het stadion, zo bleek. Enkele clubverantwoordelijken van Wuppertal troffen vier hulpverleners na lang zoeken aan op het plein voor het stadion. Ze vroegen hen om dringend naar binnen te komen om de zwaargewonde Müller bij te staan. Tot hun ontzetting weigerden de hulpverleners dat. Ze beweerden dat ze eerst de toestemming van hun overste nodig hadden alvorens ze medische zorgen mochten toedienen. Bovendien zou hun ambulance op de parking ingesloten geweest zijn, zodat ze niet aan hun materiaal konden geraken.

Ten einde raad, beslisten medewerkers van Wuppertal om zelf de draagberrie uit de ziekenwagen te halen en naar het stadion te brengen. De hulpverleners volgden hen op de voet. Wat later daagde ook een dokter op. Een speler van Wuppertal, gefrustreerd na het lange wachten, duwde de man woedend omver toen die het veld betrad. Müller, die een tijdje bewusteloos op het veld lag, werd een kwartier lang verzorgd en vervolgens naar intensieve overgebracht. Daar bleek dat hij een neusbeenbreuk en een hersenschudding had opgelopen.

De zaak krijgt wellicht nog een staartje. Bij de politie is een klacht binnengelopen wegens het weigeren van hulp aan een persoon in nood.

Skandal in der Regionalliga – Profi auf Intensivstation: Sanitäter wehren sich gegen Vorwürfe https://t.co/jX6GnDEHbx pic.twitter.com/QtbNWI7WdK WELT(@ welt) link