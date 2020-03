Scenariodenken in Italië, lege stadions in Spanje en geen fans in Ligue 1: dit ondernemen de vijf grote voetbalcompetities tegen het coronavirus Maxim De Roo

10 maart 2020

Buitenlands Voetbal Ook de voetbalwereld ontsnapt niet aan de gevolgen van het coronavirus. Misschien play-offs in Italië, lege stadions in Spanje en geen supporters in de Ligue 1. Kunt u nog volgen? Een overzicht.

Premier League: supporters gewoon welkom, wel geen handshakes

In Engeland wil men voorlopig niets weten van strengere maatregelen. Alle wedstrijden worden voorlopig voor volle stadions gespeeld. De Engelse voetbalbond raadde de spelers wel aan om geen handshakes meer te geven voor de wedstrijd.

Ligue 1: geen supporters tot 15 april

Alle wedstrijden in de Franse eerste én tweede voetbalklasse zullen tot 15 april zonder publiek afgewerkt worden. Eerst was het plan nog om maximaal duizend supporters toe te laten, maar ook die maatregel werd geschrapt. Die lijn wordt doorgetrokken voor wedstrijden van het nationale team en in de Ligue 2.

La Liga: twee speeldagen zonder toeschouwers

Ook de Spaanse competitie ontsnapt niet aan het virus. De twee eerstvolgende competitiewedstrijden worden uit voorzorg achter gesloten deuren gespeeld. Dat besliste La Liga in overleg met het Spaanse ministerie van gezondheid. De Champions League-wedstrijden Barcelona - Napoli en Atalanta - Valencia zijn hetzelfde lot beschoren. Net als de oefenmatchen van de Franse nationale ploeg tegen Oekraïne en Finland.

Bundesliga: bepaalde duels achter gesloten deuren

't Is bang afwachten voor de Duitse fans. Zet de Duitse bond wel of geen streep door de partij van hun favoriete club? Bepaalde wedstrijden zijn al zeker zonder toeschouwers: onder meer de derby van zaterdag tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Ook de inhaalmatch van woensdag tussen Mönchengladbach en FC Köln wordt afgewerkt achter gesloten deuren. Dat geldt eveneens voor de Bundesliga-wedstrijd tussen Werder Bremen en Leverkusen van maandag.

Serie A: competitie stilgelegd, play-offs systeem is mogelijke piste

In Italië gaat men zelfs nog een stapje verder. Tot begin volgende maand worden alle sportactiviteiten in het land opgeschort. Maandagavond won Sassuolo nog in de Serie A met 3-0 van Brescia. Dat was in principe de laatste competitiewedstrijd tot 3 april. De beslissing geldt wel niet voor internationale competities. Juventus, Napoli, Atalanta, Inter en Roma zullen dus in principe nog allemaal hun wedstrijden in de Champions of Europa League kunnen spelen - al dan niet met publiek. Ondertussen is men volop aan het brainstormen over hoe het straks verder moet met de competitie. Wordt de einddatum van de competitie opgeschoven? Of ingrijpender: helemaal geen titel uitgeraakt? Ook een play-offs systeem of het stopzetten met de huidige stand behoren tot de mogelijkheden.