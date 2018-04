Salah op niveau Ronaldo & Messi? Die vlieger gaat niet op Kristof Terreur

26 april 2018

Het hier en nu. Zijn nadruk lag op'right now', op dit moment, maar Liverpool-legende Steven Gerrard noemde fenomeen Mo Salah (25) dinsdagavond de beste voetballer op de planeet. Met 43 goals in alle competities mengt hij zich in het jaarlijks doelpuntendebat tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi om het meeste goals in alle competities. Toch gaan de vergelijkingen met de twee monsters nog niet op. Salah is nog een doelpunt verwijderd van het Premier League-record (meeste goals sinds de oprichting in '92) en jaagt op een clubmijlpaal van Ian Rush, 47 goals in het seizoen '83-'84. Straffe cijfers, maar nog niet duizelingwekkend. Tenzij hij er nog zeven maakt in zijn laatste vijf haalt de Egyptenaar niet eens de top 20 van de beste doelschutters in de Europese competities van de afgelopen 50 jaar, gedomineerd door Messi en Ronaldo. Die twee zetten Salahs wow-seizoen netjes in zijn context. Ondanks zijn fantastische kwaliteiten, de toverkunstjes op de juiste momenten, zijn Gouden Bal-kandidatuur en straks misschien een Champions League-trofee.

In zijn 'Messi-seizoen' staat Salah op dit moment rond plaats 30 van de beste doelpuntenmakers ooit in een jaargang - dubbele entrees inbegrepen. Onder meer Edinson Cavani (49 goals), de Braziliaan Ronaldo (47), Ian Rush (47), Ruud van Nistelrooy (44 goals) gaan hem voor. Robert Lewandowski, Hugo Sánchez en Marco van Basten scoorden in hun beste jaargang ook 43 keer, net als hij.

De top 20 van de beste doelschutters in de Europese competities van de afgelopen 50 jaar: