Sá Pinto krijgt C4 bij Legia Warschau - Neymar traint woensdag voor het eerst weer mee

02 april 2019



Neymar mag woensdag eerste keer het trainingsveld op bij PSG

De blessure van Neymar evolueert gunstig en de Braziliaanse international mag woensdag zoals voorzien een eerste keer het trainingsveld op om tests af te leggen, zo maakte Paris Saint-Germain bekend. “In de komende twee weken zal er een volledig medisch en radiologisch rapport opgesteld worden door onze specialisten.”

De 27-jarige Neymar staat al sinds 23 januari aan de kant. Toen blesseerde hij zich in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar werd geopereerd. Hij stond toen drie maanden aan de kant en was maar net op tijd fit voor het WK in Rusland. Daar sneuvelde hij met Brazilië in de kwartfinales tegen België.

Deze keer kon een operatie vermeden worden, maar volgde er net als vorig jaar wel een revalidatie in Brazilië. De verwachting was dat de spits een tiental weken aan de kant zou staan en dat lijkt dus ongeveer uit te komen. Neymar kan zo mikken op de finale van de Coupe de France op 27 april, op voorwaarde dat PSG zich kwalificeert. Woensdag spelen ze de halve finale tegen Nantes. Nadien komt het erop aan zo snel mogelijk matchritme op te doen, want na het seizoen in Frankrijk wacht er met de Copa America in eigen land (14 juni - 7 juli) nog een belangrijke afspraak voor de Braziliaanse vedette.

Naast Neymar kan PSG-coach Thomas Tuchel tegen Nantes ook nog niet rekenen op Thomas Meunier, Edinson Cavani en Angel Di Maria. Meunier is nog niet voldoende hersteld van de dijblessure die hij medio vorige maand opliep in de topper van de Franse competitie tussen PSG en Marseille (3-1). Daardoor miste de Belgische rechterwingback de EK-kwalificatieduels tegen Rusland en Cyprus.

Legia Warschau zet Ricardo Sá Pinto aan de deur

Voormalig Standard-coach Ricardo Sá Pinto is ontslagen bij de Poolse topclub Legia Warschau, zo maakte de club vandaag bekend. Het ontslag van Sa Pinto hing al langer in de lucht, de 4-0 nederlaag van zondag tegen Wisla Krakau was de druppel voor het bestuur, dat Aleksandar Vukovic en Marek Saganowski aanstelde om als interim-coaches het team tot het einde van het seizoen te leiden. Op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staat regerend kampioen Legia op de tweede plaats, op vijf punten van de verrassende leider Lechia Gdansk. Nadien zijn er in de Ekstraklasa nog play-offs waarin de top acht het tegen mekaar opneemt in de strijd om de landstitel en de Europese plaatsen. De overige acht ploegen vechten in hun poule tegen de degradatie.

Sá Pinto was nog maar sinds vorige zomer in de Poolse hoofdstad aan de slag en ondertekende er een contract voor drie seizoenen. De 46-jarige Portugees leidde vorig seizoen Standard naar bekerwinst en een tweede plaats in de competitie, maar moest desondanks plaats maken voor Michel Preud’homme. Eerder stond hij bij Sporting Lissabon (2012), Rode Ster Belgrado (2013), OFI Kreta (2013-2014), Atromitos (2014-2015) en Belenenses (2015) aan het roer.

DFB-president Grindel stapt op na beschuldigingen fraude

Voorzitter Reinhard Grindel van de Duitse voetbalbond (DFB) heeft met onmiddelijke ingang zijn functie neergelegd. De 57-jarige bestuurder lag onder vuur na beschuldigingen over toelagen en een relatiegeschenk.

Volgens het tijdschrift Spiegel had Grindel een toelage van 78.000 euro gekregen als commissaris van een dochteronderneming van de DFB en had hij die niet bekendgemaakt. Dat kwam bovenop zijn salaris als voorzitter van de voetbalbond. Afgelopen maandag kwam daarbij nog eens de berichtgeving van dagblad Bild dat Grindel een luxe horloge zou hebben geaccepteerd van een Oekraïense oligarch.

Grindel was sinds 15 april 2016 voorzitter van de DFB. Hij volgde toen Wolfgang Niersbach op, die was opgestapt vanwege het omkoopschandaal rond het WK van 2006 in Duitsland.

Lukaku: “Engeland had in Montenegro van veld moeten stappen als statement”

Romelu Lukaku heeft in een interview met Sky Sports gezegd dat hij vindt dat de Engelse nationale ploeg het veld had moeten verlaten tijdens haar meest recente interland in Montenegro. In Podgorica waren tijdens de EK-kwalificatiematch van eind maart apengeluiden te horen wanneer Engelse spelers als Danny Rose, Raheem Sterling en Callum Hudson-Odoi aan de bal waren.

“Persoonlijk vind ik dat Engeland van het veld had moeten stappen”, aldus Lukaku tegenover Sky Sports. “Op die manier hadden ze een statement gemaakt. Ik heb zoiets al zien gebeuren in andere landen, maar dan werd het team dat van het veld stapte gestraft. Nochtans vind ik dat wij als spelers moeten strijden tegen racisme en dat we erover moeten praten, zodat de mensen bij de Engelse voetbalbond, de KBVB of de FIFA er iets aan doen. Voetbal is een multiculturele sport en we mogen niet vergeten dat racisme echt wel nog altijd een probleem is.” Harry Kane, de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg, gaf alvast aan dat hij bij een eventueel nieuw racistisch incident zijn ploegmaats zou steunen als ze van het veld willen stappen.

Lukaku neemt het vanavond (20u45) met Manchester United op tegen Wolverhampton, de werkgever van collega-Rode Duivel Leander Dendoncker.

Thorgan Hazard ziet coach Hecking na seizoen vertrekken bij Mönchengladbach

Dieter Hecking stopt aan het einde van het seizoen als trainer bij Borussia Mönchengladbach. Dat heeft het Duitse team van Thorgan Hazard vandaag laten weten.

De 54-jarige Duitser leidde de ploeg sinds december 2016, nadat hij voordien actief was bij Wolfsburg. Onder zijn bewind eindigde Gladbach tweemaal als negende. Dit seizoen staat Borussia vijfde en is het nog vol in de running voor Europees voetbal, maar de chemie tussen beide partijen lijkt dus op. Hecking uitte vorige zaterdag al zijn ontevredenheid over zijn spelers, zo wisselde hij in de verloren competitiewedstrijd tegen Düsseldorf (1-3) Thorgan Hazard al na 40 minuten.

Mönchengladbach zal volgend seizoen met een nieuwe coach starten. Een naam van een opvolger maakte het team nog niet bekend.

Depoitre ‘gratis’ op te halen bij Huddersfield

Wie Laurent Depoitre aan wil trekken, moet geen transfersom betalen. De spits (30) mag gratis vertrekken bij Huddersfield, dat degradeert uit de Premier League. Zijn contract wordt niet verlengd, ondanks een optie. De ex-aanvaller van Gent pendelde dit seizoen tussen bank en basis en sukkelt momenteel met een voetblessure. Ongeveer een jaar geleden hield een doelpunt van Depoitre op Chelsea Huddersfield in de Premier League. Een stunt die de club niet kon herhalen. Gewoon niet goed genoeg. (KTH)