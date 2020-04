Sa Pinto genoemd in matchfixingzaak, Olympiakos hangt degradatie boven het hoofd Redactie

25 april 2020

22u33

Bron: Belga 2 Buitenlands voetbal Olympiakos hangt een zware sanctie boven het hoofd vanwege een matchfixingschandaal uit 2015. De succesvolste club uit het Griekse voetbal wordt mogelijk teruggezet naar het tweede niveau. Ook Sa Pinto, toen coach van tegenstander Atromitos, riskeert een zware straf.

Te midden van een wereldwijde coronacrisis lijkt er in Griekenland dezer dagen ook nog een matchfixingschandaal uit te barsten. Diverse Griekse media berichten dit weekend over een onderzoek van de ethische commissie van de Griekse voetbalbond naar een wedstrijd tussen Olympiakos en Atromitos op 4 februari 2015. Olympiakos won met 2-1, maar er zouden bewijzen van bëinvloeding naar boven zijn gekomen. Ricardo Sa Pinto, voormalig speler en trainer van Standard, was op dat moment hoofdcoach van Atromitos.

Beide clubs riskeren een miljoenenboete en een degradatie naar tweede klasse. Voorzitters Evangelos Marinakis (Olympiakos) en Giorgios Spanos (Atromitos) werden in staat van beschuldiging gesteld. Sa Pinto, wiens naam ook valt in het onderzoek, riskeert, net als alle andere betrokkenen, een levenslange schorsing.

In de stopgezette Griekse competitie stevende Olympiakos af op een 45e titel, een eerste sinds in drie jaar voor de Griekse recordkampioen. Atromitos, met sinds januari Nill De Pauw in haar rangen, staat voorlopig zevende.