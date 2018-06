Ruud Vormer oogst lof van De Boer na debuut bij Oranje: "Die bereidheid, de wil om erbij te zijn. Dat vind ik mooi" Mike De Beck

Bron: Fox Sport 2 Buitenlands Voetbal Ruud Vormer heeft zich meteen laten gelden bij zijn debuut voor Oranje. In de oefenwedstrijd tegen Slovakije mocht de middenvelder van Club Brugge 45 minuten opdraven en de Gouden Schoen liet meteen een goede indruk na bij Ronald De Boer.

De 48-jarige Nederlander en ex-speler van onder meer Ajax en Barcelona was in de studio's van Fox Sport als analist te gast voor de oefenpot van Nederland. Ruud Vormer was de eerste speler die in de analyse na de wedstrijd aan bod kwam. "Hij heeft diepgang. Bij de schietkans van Promes zorgde hij al voor de onderschepping. Hij gooit alle agressie erin. Zo van: 'Die bal win ik. Jij gaat niet met die bal vandoor'. Hij heeft een goede pass en probeert meteen de diepte te zoeken."

Versnelling van meer dan tachtig meter

Waarna De Boer een bepaalde actie eruit licht. Net na het uur trok Vormer een spurt van meer dan tachtig meter om dan voor doel te verschijnen. "Dit vind ik mooi. Die bereidheid, de wil om erbij te zijn. Niet in het begin van de fase gokken: 'Jongens, zoek het maar uit'. De pass die hij kreeg was echter net te hard zodat hij niet kon scoren. Ik had het hem wel gegund."

"We vergeten allemaal dat hij goed speelt bij Club Brugge. Toch geen slechte club in België. Hij is daar aanvoerder en neemt de ploeg op sleeptouw. Hij doet dat daar al een paar jaar." De Boer is niet akkoord dat een speler op zijn 30ste (de leeftijd van Vormer) al over zijn top is. "Als je telkens fit blijft tussen je 24ste en pakweg je 34ste. Dan moet je op je 30ste kunnen oogsten."

Aanjager van het team

Vormer zelf was na zijn debuut alvast in de wolken. “Wat een seizoen”, glunderde hij. “Kampioen van België, winnaar van de Gouden Schoen en nu ook nog debutant bij Oranje. Echt schitterend.” Ook bondscoach Ronald Koeman zag dat het goed was. “Hij was belangrijk. Hij was de aanjager van ons team. Daardoor gingen andere jongens ook weer beter voetballen. Ik ben heel blij met hem.”