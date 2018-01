Russische kampioen in oog van racismestorm: "Kijk hoe de chocolaatjes smelten onder de zon" Peter Luysterborg

17u47

Bron: Reuters 0 Twitter Buitenlands Voetbal Naast Naast Chelsea is ook de Russische kampioen Spartak Moskou is in het oog van een racismestorm beland. De club stuurde vandaag op zijn Twitteraccount een video de wereld in waarbij enkele van zijn zwarte spelers zich op het trainingskamp in Dubai in het zweet werkten. "Kijk hoe de chocolaatjes smelten onder de zon", staat er in het onderschrift bij.

Het was de Russische international Georgi Dzhykia die vandaag de twitteraccount van zijn club mocht beheren. De verdediger filmde zijn Braziliaanse ploegmaats Fernando, Luiz Adriano en Pedro Rocha en postte het filmpje omstreeks 10 uur vanochtend. Vijf uur later werd het na 1.400 retweets en een lawine van reacties verwijderd. Er volgde nog een tweet van Fernando, die verklaarde "dat er geen racisme is bij Spartak".

De tweet lokte scherpe reacties uit binnen de buiten de voetbalwereld. "Voor de grootste club van Rusland zijn racistische verwijzingen van dit soort totaal verkeerd", liet Piara Powar, hoofd van de organisatie 'Football Against Racism' weten. "Dit is shockerend. Spartak is al eens bestraft geweest voor racistische gezangen, maar die boodschap heeft het clubbestuur duidelijk niet bereikt."

Vorige maand nog opende de UEFA een onderzoek tegen Leonid Mironov, kapitein van het beloftenelftal van Spartak Moskou. Mironov zou in een duel om de Youth League racistische beledigingen hebben geuit tegenover een speler van Liverpool. Hij riskeert een schorsing van minstens tien wedstrijden.

Racisme is in het Russische voetbal een wijdverbreid probleem. Met het oog op het komende WK doet de overheid er alles aan om het probleem in te perken, de UEFA kijkt intussen nauwlettend toe.