Russische club zet pas aangetrokken speler aan de deur nadat hooligans fel protesteren omdat ze "enkel blanke spelers willen" TLB

21 juli 2018

11u21

Bron: Goal.com, The Sun 0 Buitenlands Voetbal Tijdens het WK voetbal hielden de Russische hooligans zich gedeisd. Maar nu de Wereldbeker voorbij is, laten ze zich toch weer van hun kleinste kant zien. De Russische tweedeklasser Torpedo Moskou trok vorige week Erving Botaka-Yoboma (19) aan, maar dat konden de fans van de club maar matig smaken. Inmiddels werd het contract van de verdediger verscheurd.

De harde kern van Torpedo Moskou protesteerde fel nadat de transfer bekend raakte, omdat de in Rusland geboren en getogen Botaka-Yoboma een donkere huisdkleur heeft. Daar waren de racistische fans van de 'Zapad-5 Ultras' niet mee opgezet. "Zwart is één van onze clubkleuren, maar dat wil niets zeggen. De spelers van Torpedo Moskou zijn blank. Wie onze tradities en regels niet respecteert, doet dat op eigen risico. We zien wel wie het pleit wint", luidde het duidelijke dreigement van de groep supporters.

En die woorden bereikten duidelijk ook de bestuurskamer van Torpedo Moskou, want het contract van Botaka-Yoboma werd inmiddels al in de vuilnisbak gegooid. "Om financiële redenen. Zijn ex-club vroeg plots extra geld. Dat hebben we niet", was de weinig geloofwaardige uitleg van clubvoorzitter Roman Avdeyev. "Huidskleur is geen criterium dat wij in acht nemen als we een speler aantrekken. Dat zal het ook nooit worden."

Mentaliteitswijziging

De scherpe reacties uit de Russische voetbalwereld op de soap lieten niet lang op zich wachten. Alexander Zotov, hoofd van de Russische voetballersunie, stelde dat er na het WK een mentaliteitswijziging heeft plaatsgevonden in Rusland, maar "dat een groepje idioten nog in hetzelfde bedje ziek is". "Mensen met een beperkt wereldbeeld tref je in elk land. Tijdens het WK zagen we echter wel hoe open onze Russische samenleving is.”

In het verleden had Torpedo Moskou overigens wel degelijk een Afrikaanse speler in zijn rangen. De Nigeriaanse verdediger en international Augustine Eguavoen - ex-AA Gent en KV Kortrijk - werd in 1997 zelfs de eerste zwarte voetballer in de Russische competitie toen hij zijn opwachting maakte in de hoofdmacht van Torpedo.

