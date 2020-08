Russische arbiters gaan de mist in en moeten aan leugendetector: “Dat ze dat enkel in landen als Rusland gebruiken, is veelzeggend” ABD

11 augustus 2020

07u00 1 Buitenlands voetbal De VAR-discussies in België zijn er niets tegen. Na een dubieuze arbitrale beslissing in het Russische competitieduel tussen Spartak Moskou en FC ­Sochi moeten de ­betrokken refs aan de leugendetector. Geen ongewone procedure in Rusland. “Ik zie het hier niet gebeuren”, zegt onze huisref Tim Pots.

Hallo, VAR? Moest-ie tussenkomen of niet? Was dit dan een ‘clear ­error’? Ook in ons land zorgt de ­videoref geregeld voor discussie. Herinner u bijvoorbeeld het buitenspelgeval van ex-Club Brugge-spits Abdoulay Diaby tegen Anderlecht in 2018. Of ‘good old’ Laszlo Bölöni die de voorbije jaren sommige VAR-beslissingen maar niet kon begrijpen. “Misschien moet ik een pint gaan pakken met de refs. Op mijn leeftijd leer ik graag nog iets bij”, liet de voormalige trainer van Antwerp ooit cynisch optekenen.

Allemaal klein bier in vergelijking met wat er nu in Rusland gebeurt. Daar moeten twee refs aan een leugendetector en dreigde de voorzitter van Spartak Moskou er zelfs mee uit de competitie te stappen.

Tijdelijk geschorst

De reden? In het competitieduel Spartak Moskou-FC Sochi stond de thuisploeg 2-0 voor toen scheidsrechter Vasily Kazartsev en VAR Alexei Eskov nog twee penalty’s ­floten in het voordeel van Sochi. ­Zeker de laatste strafschop was op z’n minst dubieus te noemen, want middenvelder Anatoli Nemchenko ging tegen de grond in de zestien nadat er niet of nauwelijks contact was met verdediger Samuel Gigot (ex-AA Gent). Sochi scoorde tweemaal vanop de stip. Eindstand: 2-2.

Bij Spartak reageerden ze woedend. Het was niet de eerste keer dit jaar dat ze benadeeld werden, vonden ze. “En dus stappen wij uit de competitie. Laat ze maar zonder ons spelen. Ik wil geen deel uitmaken van deze clowneske vertoning die me alleen maar geld kost”, dreigde voorzitter Leonid Fedun. Van dat idee zou hij intussen zijn afgestapt. Maar zijn uitspraken zetten de Russische voetbalbond wel onder druk. Ref Kazartsev is tijdelijk geschorst. Hij zal samen met VAR Eskov aan de leugendetector moeten om hun ­integriteit te testen, zo bevestigde het hoofd van de Russische scheidsrechtercommissie.

Afschrikeffect?

Gekke toestanden. Maar het is geen ongewone procedure in Rusland. In het verleden werden al drie refs en ook assistent-scheidsrechters aan een leugendetectortest onderworpen. Ook in Singapore gebruiken ze geregeld leugendetectors voor scheidsrechters.

“Het moet zijn dat ze geloven in die procedure. Of ze gebruiken het minstens als afschrikeffect om in eer en geweten te handelen”, schat onze huisref Tim Pots in. “Ik zie anders niet in wat daar het nut van kan zijn. Neen, ik zie het hier niet gebeuren. Ik zou het niet willen meemaken dat ze een ref op basis van die leugentest corrupt verklaren. Alles natuurlijk om de integriteit te kunnen bewijzen, maar er hangt toch een zweem van pseudo-wetenschappelijkheid rond die leugendetectors. Er is een zekere foutenmarge (10 tot 20% in optimale omstandigheden, red.). Dat ze het enkel in landen als Rusland gebruiken, is veelzeggend. De invoering van zo’n leugen­detector is nefast voor de perceptie. ­Eigenlijk zegt de Russische voetbalbond hier dat ze zelf langs geen ­kanten vertrouwen hebben in hun eigen scheidsrechters.”