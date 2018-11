Rus kreeg 10% op elke transfer bij AS Monaco



MGA

21 november 2018

07u56 0

AS Monaco kreeg gisteren in Frankrijk een zoveelste emmer bagger over zich heen, nu blijkt dat de club al jaren 10% op de meerwaarde van elke transfer rechtstreeks doorstort naar haar Russische vicevoorzitter Vadim Vasilyev. Op die manier verdiende de rechterhand van grote baas Dimitri Rybolovlev in het seizoen 2015-’16 een zakcentje van ruim 5 miljoen euro, met dank ook aan een Belg. Yannick Carrasco werd die zomer voor 20 miljoen verkocht aan Atlético Madrid. Een jaar later kreeg Vasilyev opnieuw 5 miljoen doorgestort, maar da’s klein bier met wat de Rus vorig seizoen mocht meegraaien. De verkoop van Kylian Mbappé (naar PSG voor 180 miljoen euro), Benjamin Mendy en Bernardo Silva (beiden Man City) bezorgde Vasilyev een schnabbel van ruim 20 miljoen euro. Dat alles bovenop zijn bescheiden jaarsalaris van 1,2 miljoen euro. Intussen is Vasilyev wel vergeten een stabiele spelerskern bij mekaar te houden. De Monegasken staan in de Ligue 1 op een degradatieplaats.