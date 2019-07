Ruis op lijn met VAR in Brazilië? Argentinië eist onderzoek nadat het zich bekocht voelt in twee penaltyfases YP/ODBS

04 juli 2019

08u39

Bron: GloboEsporte 2 Copa América Krijgt de halve finale op de Copa América tussen Brazilië en Argentinië (2-0) een staart? De Argentijnen staan op de achterste poten nadat de VAR twee penaltyfases in het voordeel van het thuisland blauw liet. Messi stelde het na de match meteen aan de kaak (“Ik hoop dat de federatie ernaar gaat kijken”), de Argentijnse bond vraagt de gesprekken tussen de scheidsrechter en de videoref op.

There were two penalties for Argentina, maybe one of them could've been the equalizer.pic.twitter.com/MGKEN7H3vs Ivanovitch Deportes(@ SportIvanovitch) link

Het optreden van hoofdref Roddy Zambrano, een Ecuadoraan, en het feit dat de VAR twee keer verzuimde tussen te komen bij penaltygevallen, zorgt voor Argentijnse woede. Eerst stopt Dani Alves in minuut 70 met zijn dij de infiltrerende Agüero in de zestien. Tot overmaat van ramp voor de gaucho’s, maakte Firmino er in de daaropvolgende aanval 2-0 van. Erna zie je hoe Arthur bij een Argentijnse corner Otamendi duidelijk foutief afblokt. Lionel Messi was na afloop in alle staten. “Zij kregen alle overtredingen mee, wij nauwelijks iets. Waar wij een kaart kregen, kregen zij er geen. Overduidelijk theater werd niet gezien door de VAR. Ik word tijdens dit toernooi weleens moe van overtredingen en penalty’s waarbij niet gezien wordt dat er weinig aan de hand is. Vandaag zag de VAR het ook niet. We hadden twee duidelijke penalty’s moeten krijgen. Het is geen excuus, maar ik hoop wel dat de federatie (de CONMEBOL, nvdr) ernaar gaat kijken””, aldus de ‘Vlo’.

GloboEsporte, nota bene een Braziliaans nieuwsmedium, trok op onderzoek uit. Met een nogal vreemde conclusie tot gevolg. Uit het onderzoek kwam aan het licht dat er al van voor de aftrap een probleem was met de communicatie tussen scheidsrechter Zambrano en Leodán González, de verantwoordelijke in het VAR-busje. De frequentie via dewelke de twee in contact stonden, werd verstoord door een signaal van buitenaf. Iets wat ook werd bevestigd door de CONMEBOL, al gaf de Zuid-Amerikaanse voetbalbond niet meteen een verklaring voor het euvel.

GloboEsporte meent nu wél te weten waar het probleem lag en niemand minder dan Jair Bolsonaro, de Braziliaanse president, zou er een en ander mee te maken hebben. “Het probleem was dat de frequentie die gebruikt werd door de scheidsrechters, dezelfde is van die van de beveiligingsploeg van Jair Bolsonaro. De controversiële president was aanwezig in het Mineirao-stadion. Wanneer de interferentie werd opgemerkt, zijn technici van het National Agentschap voor Telecommunicatie (ANATEL), verantwoordelijk voor dat soort zaken, ingelicht en zij hebben het probleem na enkele minuten opgelost.”

Ref zonder adelbrieven

De CONMEBOL stelt dat er tijdens de wedstrijd geen enkel probleem was in de communicatie tussen de scheidsrechters en zijn video-assistenten, maar de Argentijnse voetbalbond heeft onraad geroken. Die legde de zaak voor aan haar advocaten en die hebben intussen de gesprekken tussen Zambrano en González opgevraagd.

Zo komt het scheidsrechterskorps dat aangeduid was om deze Copa América in goede banen te leiden, in opspraak. Zij zitten afgezonderd in een hotel in Río de Janeiro. Wilson Seneme, scheidsrechtersbaas bij de CONMEBOL, is belast met de aanduidingen van de scheidsrechters op het prestigieuze toernooi. Dat hij voor deze kraker koos voor Roddy Zambrano, een ref zonder adelbrieven, deed op voorhand al de wenkbrauwen fronsen. In Argentinië nu nog wat meer.

How is this not a penalty..

Argentina are being robbed..#CopaAmerica #BRAxARG pic.twitter.com/Lc2ljzl7qR V 💫(@ Vikranx) link