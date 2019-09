Ruim 31.000 fans zien Tessa Wullaert en Man City historische zege boeken in derby tegen Man United Redactie

07 september 2019

20u59

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Tessa Wullaert en Manchester City hebben de competitie in de Women’s Super League afgetrapt met een prestigieuze overwinning tegen stadsrivaal United. De eerste Manchester derby in het vrouwenvoetbal eindigde op 1-0.

Manchester United promoveerde vorig seizoen naar de hoogste afdeling in het Engels vrouwenvoetbal. De kalendermanager in Engeland schoot met de allereerste Manchester derby in de Super League meteen de hoofdvogel af op de openingsspeeldag.

In het Etihad Stadium hield United lange tijd gelijke tred met de vicekampioen, maar na de rust scoorde Caroline Weir (48.) met een pegel de enige treffer. Red Flame Wullaert voetbalde voor meer een recordaantal van 31.213 toeschouwers 82 minuten mee. City is ook de eerste leider.

Confirmed ➡ Manchester is blue! 💙



🔵🔴 #mancity pic.twitter.com/a1OjyZu7e4 Man City Women(@ ManCityWomen) link