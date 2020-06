Ruildeal Arthur-Pjanic zorgt voor zo’n 50 miljoen euro aan meerwaarde in Financial Fair Play-boekhouding van Barça en Juve Redactie

29 juni 2020

19u20 0 Buitenlands voetbal Een ruildeal voor de boekhouding. FC Barcelona heeft aangekondigd dat Juventus 72 miljoen euro plus 10 miljoen aan bonussen betaalt voor middenvelder Arthur Melo (23). Miralem Pjanić (30) maakt voor 60 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen de omgekeerde beweging. Geen pure spelersruil zonder transferbedragen, want de miljoenen euro’s die Barça en Juve aan elkaar betalen zorgen voor ademruimte op de Financial Fair Play-boekhouding van beide clubs.

Barcelona kocht Arthur in 2018 voor 30 miljoen euro bij Grêmio. De Braziliaan zette zijn handtekening onder een contract van 6 jaar. In de Financial Fair Play (FFP)-boekhouding is hij dus vijf miljoen euro per jaar waard. Hij had nu nog een contract van vier jaar, en was dus nog 20 miljoen euro waard. Nu Barcelona hem voor 72 miljoen euro verkoopt, boekt Barça een meerwaarde van 52 miljoen euro. Een inkomend bedrag dat ze volledig in de boekhouding kunnen schrijven. De financiële balans van de club komt weer meer in evenwicht.

En ook Juventus slaat een slag. De ‘Oude Dame’ haalde Pjanic in 2016 voor 35 miljoen euro bij AS Roma. De Bosniër tekende een contract voor vijf jaar, wat hem in de boeken zeven miljoen euro per jaar waard maakt. Dankzij een contractverlenging was hij nu nog 13 miljoen euro waard. Een verkoop voor 60 miljoen euro betekent een meerwaarde van 47 miljoen euro, eveneens integraal in te brengen op de FFP-balans.

