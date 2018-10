Rouwende Leicester-fans woedend op journalist die zegt dat voorzitter minnares had: “Dat je zoiets durft uitkramen in onze donkerste uren, een schande” LPB

30 oktober 2018

12u46

Bron: Daily Mail 1

Een BBC-journalist heeft zich de woede van de Leicester-fans op de hals gehaald na ongepaste uitlatingen over voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. Dan Roan was met een collega aan het praten bij de bloemenzee aan het King Power Stadium, maar wist niet dat er een camerateam van Sky News in de buurt stond dat opnames maakte voor een livestream. De tv-ploeg hoorde Roan zeggen dat Nursara Suknamai, één van de vijf dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash, de minnares van de sterke man van Leicester City was. “In tegenstelling tot de minnares, ook bekend als staflid, die bij de crash omkwam...”, maakte Roan zijn zin niet af, waarna hij eraan toevoegde: “Maar dat is wat je doet als je een miljardair bent (er een minnares op nahouden, red.), het ligt voor de hand, dus moeten we er niet over oordelen.”

De woorden van Roan kwamen keihard aan bij de rouwende fans van Leicester City. Op sociale media gaven die de journalist meteen lik op stuk. “Het doet er niet toe of dit een privé-gesprek was, je stond op vijf meter van het eerbetoon aan onze voorzitter. Dit klinkt zo respectloos en kwetsend. Je zou beschaamd moeten zijn. Kom nooit meer in de buurt van mijn voetbalclub”, schreef iemand. Een andere Leicester-fan tweette: “Verlaat Leicester en keer nooit meer terug. Het feit dat je zoiets durft uitkramen in onze donkerste uren, is een regelrechte schande en toont aan wat voor persoon je bent.”

De geschrokken journalist verontschuldigde zich later op Twitter voor zijn lapsus. “Ik wil mij excuseren voor enkele uitlatingen die ik deed tijdens een privé-gesprek met een collega. Ik wilde absoluut niemand in diskrediet brengen.”

Nursara Suknamai was een gewezen schoonheidskoningin uit Thailand, die later een medewerkster werd van Vichai Srivaddhanaprabha bij Leicester City. De grote baas van de Engelse eersteklasser was getrouwd en had vier kinderen.

It doesn’t matter that it was private, or off-air, you were stood 5 yards away from his memorial. So disrespectful, so thoughtless and hurtful. You should be ashamed. Please don’t come anywhere near my football club again. Matty Williamson(@ mattyfromle) link