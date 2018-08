Rooney kan het nog: Man. United-legende pakt in 96ste minuut uit met dé voetbalactie van het weekend TLB

13 augustus 2018

09u48

Bron: DailyMail 0

Wayne Rooney trok in de herfst van zijn carrière naar het Amerikaanse DC United, maar van uitbollen wil 'Wazza' duidelijk nog niet weten. De 32-jarige Brit - ex-Manchester United en Everton - speelde afgelopen weekend tegen Orlando City en hij leek op weg naar een puntendeling, of zelfs een nederlaag. Maar daar besliste de Britse ex-international toch even anders over.

DC-doelman Ousted trok in de absolute slotfase mee naar voren, in de hoop nog een zege uit de brand te slepen. Maar de hoekschop leverde geen treffer op en Orlando kon nog counteren richting de lege goal van DC. De 2-3 leek in de maak, maar dat was zonder Rooney gerekend. Hij pakte uit met een sprint van zo'n zestig meter en een tackle uit het boekje. De tijd tikte weg en in de allerlaatste minuut joeg Rooney de bal nog in de zestien, waar Luciano Acosta met zijn derde treffer van de avond DC nog de zege schonk. Maar die treffer komt toch voor 90 procent op de naam van Rooney...

UN GOLAZO CON TODOS LOS CONDIMENTOS: a los 96' con el partido 2-2, el arquero del DC United fue a cabecear el tiro de esquina, la perdieron, a Orlando City le quedó la contra con arco libre, Rooney, la recuperó, mandó el centro y Luciano #Acosta puso el 3-2 final. ¡EMOCIONANTE! pic.twitter.com/ErJG2W6aOc SportsCenter(@ SC_ESPN) link