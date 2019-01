Rooney (33) maakt het bont in de Verenigde Staten: ex-spits van Manchester United opgepakt voor openbare dronkenschap en beledigend taalgebruik TLB

06 januari 2019

19u30

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Wayne Rooney is vorig jaar op 16 december in het Amerikaanse Loudoun County (Virginia) opgepakt wegens openbare dronkenschap en vuilbekkerij, zo maakten Amerikaanse media bekend.

In Loudoun County is de luchthaven van Washington Dulles gelegen en de voormalige Engelse international werd dan ook gearresteerd door de luchthavenpolitie, maar het is niet duidelijk of dat op de luchthaven zelf was of in de buurt ervan. De spits van D.C. United uit de Major League Soccer werd nadien weer vrijgelaten en zou weggekomen zijn met een boete van 25 dollar.

Op het vlak van alcoholmisbruik was Rooney niet aan zijn proefstuk toe. In september 2017 werd hij in het Engelse Wilmslow al eens gearresteerd wegens rijden onder invloed. Daarvoor kreeg hij een rijverbod van twee jaar en een werkstraf van honderd uur.