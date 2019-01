Rooney (33) maakt het bont in de Verenigde Staten: ex-spits van Manchester United opgepakt voor openbare dronkenschap en beledigend taalgebruik TLB

Wayne Rooney heeft zich eind vorige jaar misdragen in de Verenigde Staten, zo blijkt. De Engelse aanvaller is op 16 december in Washington gearresteerd wegens openbare dronkenschap en beledigend taalgebruik. De ex-aanvaller van Manchester United zou volgens verschillende Engelse media een boete van zo’n 28 euro hebben gekregen en ook nog eens zo’n 95 euro aan kosten hebben moeten betalen. De 33-jarige Rooney voetbalt tegenwoordig voor DC United in Washington. Hij werd anderhalf jaar geleden als eens opgepakt toen hij dronken achter het stuur van zijn auto zat.