Ronduit indrukwekkende spelersparade Flamengo loopt uit de hand: agent in chaos omver gereden ODBS

25 november 2019

16u25 0 Copa Libertadores Wat een feestweekend voor Flamengo en zijn vele fans. Zaterdag de Copa Libertadores veroverd, zondag kampioen van Brazilië zonder te spelen. Maar de ronduit indrukwekkende spelersparade in de straten van Rio kende een einde in mineur, met geweld tussen supporters en politie. In de chaos raakten enkele agenten gekwetst.

Carro da prefeitura do Rio atropela policial durante repressão no fim do desfile do Flamengo em comemoração ao título da Libertadores: https://t.co/lgd5TYlyC5 pic.twitter.com/EkyyI0NPHR Cecília Olliveira(@ Cecillia) link

38 jaar lang was het geleden dat Flamengo de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions league nog eens veroverd had. Dankzij twee late goals in het Peruaanse Lima van Gabriel Barbossa, de schoonbroer van Neymar, ging Braziliës grootste club in enkele minuten van de hel naar de hemel. Niet veel later trokken tienduizenden liefhebbers van ‘Fla’ richting het historisch stadscentrum van Rio, om hun rood-zwarte helden in de ochtend te verwelkomen. Een meer dan indrukwekkende spelersparade in open bus was het gevolg, met veel gezinnen en kinderen in de straten. Overal vlaggen en veel vuurwerk. (lees hieronder verder)

Maar in de namiddag, toen de festiviteiten stilaan een einde kenden, ging het mis. Groepjes fans zouden geen respect meer getoond hebben voor de veiligheidsperimeter, ingesteld om enige afstand te bewaren tussen spelers en fans. Waarop de bus de hoofdweg afsloeg en de oproerpolitie ingreep. Die laatste werd dan weer bekogeld met stenen, flesjes bier en andere voorwerpen. Cecilia Olliveira, een Braziliaanse journaliste, getuigde hoe in de chaos een agent overreden werd door collega’s in een wagen.