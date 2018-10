Ronaldo zoekt de aanval via advocaat: "Documenten die Der Spiegel heeft gepubliceerd zijn bewerkt en zelfs verzonnen" YP

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal "De documenten die door het Duitse magazine Der Spiegel zijn gepubliceerd en waarin Cristiano Ronaldo is beschuldigd van verkrachting, zijn bewerkt en zelfs verzonnen. En dat allemaal om zijn reputatie als eerbare en hardwerkende sportman te vernietigen." Dat staat in een uitgebreide verklaring die Ronaldo's advocaat Peter Christiansen vandaag heeft geopenbaard. "Ronaldo voelt zich genoodzaakt niet langer te zwijgen."

De politie in Las Vegas heeft het onderzoek naar de mogelijke verkrachting heropend na een nieuwe melding van het slachtoffer, de Amerikaanse Kathryn Mayorga. Ze stelt dat Ronaldo haar in 2009 tot seks heeft gedwongen. Ze kreeg destijds 375.000 dollar om de zaak stil te houden en nam het geld aan uit angst voor vergelding. Ronaldo houdt vol dat de seks met wederzijdse instemming was. De bewuste documenten in Der Spiegel behoren tot de geheimhoudingsovereenkomst tussen Mayorga en Ronaldo.

Die documenten zijn volgens de advocaat in 2015 in handen gekomen van cybercriminelen. "Deze hackers probeerden de informatie te verkopen en een onverantwoordelijk mediabedrijf heeft een deel van de gestolen documenten gepubliceerd, waarvan belangrijke delen werden gewijzigd of zelfs volledig werden verzonnen."

Ronaldo ontkent niet dat hij destijds de overeenkomst met de vrouw heeft gesloten en haar het geld heeft betaald, stelt advocaat Christiansen. "Maar dat is geenszins een schuldbekentenis. Ronaldo volgde het advies van zijn advocaten, juist om mogelijke beschuldigingen te voorkomen."

"Hoewel Ronaldo als beroemd persoon gewend is aan media-aandacht, is het betreurenswaardig dat de media een opzettelijke lastercampagne blijven propageren en stimuleren op basis van gestolen en gemakkelijk te manipuleren digitale documenten."