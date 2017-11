Ronaldo wil blijven presteren, zowel op als naast het veld: "Ik ga voor zeven Gouden Ballen en evenveel kinderen" Glenn Van Snick

10u10

Bron: L'Equipe 0 Photonews Buitenlands Voetbal Hij krijgt de laatste tijd dan wel tonnen kritiek over zich heen, zijn ambities lijden er niet onder. In een interview met het Franse L'Equipe onthult Cristiano Ronaldo zijn dromen, en die gaan tamelijk ver. "Ik wil zeven kinderen en evenveel Gouden Ballen", aldus de Portugees. Ook vertelt hij openlijk over de negatieve commentaren aan zijn adres. "Ik trek het me minder en minder aan. Ik controleer de wereld toch niet."

Eén doelpunt elke 630 minuten. Dat is de balans van Cristiano Ronaldo dit seizoen. De Real-ster heeft al betere momenten gekend, zo vlak voor de derby tegen Atlético. Al loopt het in zijn privéleven wél op wieltjes. Eerder deze week werd Ronaldo voor de vierde keer vader, samen met vriendin Georgina Rodríguez verwelkomde hij dochtertje Alana Martina.

"Ik ben gelukkig en ik voel me goed", aldus CR7 bij L'Equipe, die volgende maand zijn vijfde Gouden Bal in de prijzenkast kan zetten. "Op dit moment wordt er gestemd, en ik heb vertrouwen in een zege. Uiteraard wil ik graag winnen, een vijfde Gouden Bal zou enorm veel voor me betekenen. En dan ga ik volgend jaar gewoon voor die zesde en het jaar nadien voor de zevende. Want zolang ik actief ben, wil ik zoveel mogelijk prijzen pakken", aldus Ronaldo, die niet toevallig met het rugnummer 7 speelt én de bijnaam 'CR7' draagt.

Photo News

Maar het spelletje komt voor de Portugese vedette de laatste jaren toch op een tweede plek. "Ik ben er allemaal niet meer zo mee bezig. Ik word straks ook al 33 , mijn wereld draait niet enkel meer om voetbal. Er zijn andere belangrijkere zaken", verwijst Ronaldo naar zijn gezinsleven. "Zo wil ik evenveel kinderen als Gouden Ballen. Een leven zonder kinderen is echt niets voor mij. Het maakt alles zoveel anders. Er is een beetje meer rotzooi en lawaai in huis, maar ik vind het geweldig. Als je ouder wordt, zijn ze een echte steun. Ik kan echt niet meer zonder hen."

Doelpuntenmachine

Die steun heeft Ronaldo de laatste tijd meer dan ooit nodig. Ronaldo scoorde één keer in zeven competitieduels en Real Madrid volgt al op acht eenheden van grote concurrent Barcelona. "We moeten kalm blijven, het seizoen is nog maar net bezig", maakt Ronaldo zich niet ongerust. "Twee jaar geleden zaten we in dezelfde situatie."

"Of ik me zorgen maak over mijn individuele prestaties? Ik word gezien als een doelpuntenmachine. Als ik even niet scoor maar wel goed speel, dan spreekt niemand over mij. Ik word enkel en alleen afgerekend op mijn doelpunten. Daarom wil ik ook niet alles meekrijgen van wat er over mij wordt gezegd of geschreven. Ik ben het niet eens met de kritiek, maar wat kan ik er aandoen? Ik controleer de wereld niet. Maar nogmaals, ik trek het me minder en minder aan. Ik ben kalm en sereen", besluit Ronaldo.

