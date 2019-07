Ronaldo weigert in te vallen, verbolgen Koreaanse fans eisen fikse schadeclaim: “Hij heeft ons vernederd” GVS

31 juli 2019

10u14

Bron: BBC 1 Buitenlands voetbal Cristiano Ronaldo wordt in Zuid-Korea stevig aangepakt. De Portugese wereldster was contractueel verplicht om in een oefenmatch tegen de K-League All Stars - een verzameling van de beste spelers uit de Zuid-Koreaanse eerste klasse - één helft op te draven. 63.000 fans dachten de voetbalavond van hun leven te beleven, tot ‘CR7' plots besloot geen zin te hebben om de veters te strikken. De aanwezigen eisen nu een fikse schadevergoeding, op sociale media krijgt Ronaldo bakken kritiek.

Zoals iedere topclub, maakte ook Juventus in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een verre trip - belangrijk om op commercieel vlak andere markten verder aan te spreken. De Italiaanse topclub trok eerst naar China en reisde nadien door naar Zuid-Korea, waar het in hoofdstad Seoul een vriendschappelijke wedstrijd afwerkte tegen de beste spelers uit de K-League, de hoogste voetbalafdeling.

Het Seoul World Cup Stadium zat afgeladen vol, liefst 63.000 fans wilden maar één man aan het werk zien: Cristiano Ronaldo. Het geduld van de toeschouwers werd nog even op de proef gesteld, want bij aanvang van de match nam de Portugees plaats op de bank. Geen probleem, dacht men. Robin Chang, eigenaresse van The Fasta, het Koreaanse bedrijf dat de oefenpot regelde, had immers aangekondigd dat contractueel was bepaald dat ‘CR7' minstens 45 minuten zou spelen.

Wel, het werd wél een probleem. Ook na de rust had Ronaldo immers zijn trainingsoutfit nog aan. Zelfs een korte invalbeurt zat er nooit in, de superspits bleef op z'n gemakje zitten. Tot groot ongenoegen van de Zuid-Koreaanse fans. Waar ze in de eerste helft nog uit volle borst de naam van Ronaldo scandeerden, begonnen ze in de tweede helft luidkeels die van Lionel Messi te brullen. Het hielp allemaal niet...

Geen zin

“Toen ik merkte wat er aan het gebeuren was liep ik naar Pavel Nedved (de technisch directeur van Juventus, red). Hij zei dat hij er ook van baalde. ’Sorry, maar hij wil niet. Ik kan er niets aan doen’, was zijn antwoord”, vertelde een huilende Chang achteraf. Enkele van de supporters laten het er echter niet bij. Samen met de K-League namen ze een advocaat onder de arm, zo weet Reuters. Er is een brief naar Juventus en Ronaldo gestuurd, voor het niet nakomen van de afspraken. Ze eisen elk 52 euro, de prijs van een ticket, terug, alsook een flinke som voor het mentale aspect. Zo vragen ze elk 758 euro schadevergoeding. “Sommige supporters zijn echte die hard fans. Het is voor deze supporters heel pijnlijk dat Ronaldo niet heeft gespeeld. Intussen hebben al 2.500 mensen een gezamenlijke klacht ingediend.”

Op sociale media krijgt Ronaldo er alvast flink van langs. “Hij heeft ons verraden. 60.000 man heeft hij vernederd. Ik ben geen Ronaldo-fan meer”, klonk het onder meer. Juventus-coach Sarri probeerde nog het brandje te blussen door na de wedstrijd te stellen dat zijn vedette kampte met een spierblessure. Enig probleem: Ronaldo postte de dag nadien op Instagram een foto waarop hij stevig trainde op de loopband. De club uit Turijn verdiende 2,3 miljoen euro aan de trip naar Azië.