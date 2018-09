Ronaldo slechts één wedstrijd geschorst in Champions League na zijn exit in Valencia - Monaco laat Tielemans uit selectie



Redactie

27 september 2018

14u59 1

Ronaldo kan spelen op Old Trafford

Cristiano Ronaldo mist (slechts) een wedstrijd van Juventus in de Champions League. De Portugese superster werd vorige week in de partij tegen Valencia uitgesloten door ref Felix Brych. 'CR7' is er op 2 oktober niet bij in Turijn tegen het Zwitserse Young Boys maar kan daarna wel aantreden in de duels tegen zijn ex-club Manchester United. Ronaldo kreeg de rode kaart nadat hij tegenstander Jeison Murillo na een duel kort in de haren had gegrepen. Toen hij het karton onder de neus kreeg geduwd, reageerde Ronaldo vol ongeloof en barstte hij in tranen uit.

Official: Fifa opens an investigation into the red card obtained by Cristiano Ronaldo, the decision in this file will be issued on September 27.. pic.twitter.com/aItguDH9af Cristiano Ronaldo(@ TeamRonaldo) link

Monaco laat fitte Tielemans uit selectie

Youri Tielemans zal vrijdagavond voor Monaco niet in actie komen in de openingswedstrijd van de achtste speeldag in de Ligue 1. Monaco-coach Leonardo Jardim liet de Rode Duivel voor de verplaatsing naar Saint-Etienne buiten zijn selectie. Tielemans is nochtans fit.

De 21-jarige middenvelder stond dit seizoen in tot dusver elke officiële wedstrijd van de Monegasken in de basis. Toch was er de voorbije weken kritiek op zijn persoon. Die kritiek bereikte dinsdag haar hoogtepunt na de 0-1 nederlaag van Monaco tegen Angers. Tielemans werd in de Franse pers - net als collega-Rode Duivel Nacer Chadli - als één van de zwakke schakels beschouwd.

Naast Tielemans werd ook de Braziliaanse verdediger Jemerson, eveneens een basisspeler, uit de kern voor het duel in Saint-Etienne gelaten. Nacer Chadli is er wel bij. Monaco, vorig seizoen vicekampioen in Frankrijk, kende een erg matige competitiestart met 6 op 21. De Monegasken verloren ook hun openingsduel in de Champions League, met 1-2 van Atlético Madrid.

Busquets verlengt bij Barcelona en kost voortaan half miljard euro

Sergio Busquets heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Barcelona. De centrale middenvelder ligt nu tot juni 2023 vast in Camp Nou. In de nieuwe verbintenis is de afkoopclausule voor de 30-jarige Spanjaard opgetrokken van 200 naar 500 miljoen euro. Busquets is na Lionel Messi de tweede aanvoerder van Barça. Het jeugdproduct speelde al 490 wedstrijden voor de Catalaanse trots, waarmee hij onder meer zeven keer kampioen werd en drie keer de Champions League won. "Intelligentie, evenwicht, overzicht. Sergio heeft enorme kwaliteiten", laat Barcelona weten. "De nummer vijf van Barça is een bolwerk in de verdediging en van onschatbare waarde in de aanval."