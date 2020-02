Ronaldo schenkt Juve in extremis goede uitgangspositie in Coppa, Saelemaekers valt in SVBM

13 februari 2020

22u40

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Coppa Italia AC Milan en Juventus hebben elkaar perfect in evenwicht gehouden in de heenwedstrijd van de halve finale in de Coppa Italia: 1-1. Rebic leek Milan lang op weg te zetten naar de overwinning, maar Ronaldo bracht de Oude Dame in de slotfase langszij vanop de stip. Saelemaekers viel tien minuten voor tijd in.

De Rossoneri waren het best gestart in de eerste helft en dreigden een aantal keren zonder echt dicht bij een doelpunt te komen. Bij het begin van de tweede helft kwam die grote kans er wel, maar stuitte Ante Rebic op een sterke Gianluigi Buffon. De legende in het doel bij Juventus stond niet veel later opnieuw pal op een hard schot van Zlatan Ibrahimovic.

De nul houden lukte hem evenwel niet, want in de 62ste minuut kon Rebic de bal dan toch over de lijn werken. Tien minuten later kreeg Milan een tegenvaller te verwerken toen Theo Hernández zijn tweede gele kaart pakte en het veld moest verlaten. Alexis Saelemaekers mocht na 80 minuten zijn intrede maken bij de thuisploeg.

Juventus leek het Milanese blok niet meer te kunnen ontwrichten, totdat Cristiano Ronaldo van dichtbij een omhaal op de hand van Davide Calabria trapte. De VAR kwam tussen en wees naar de stip, waar de Portugees de kans niet liet liggen: 1-1 na 91 minuten. San Siro kon het amper geloven.

In de andere halve finale was Napoli eerder al met 0-1 te sterk op het veld van Inter. De terugwedstrijden staan op 4 en 5 maart gepland.