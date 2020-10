Ronaldo’s luxeappartement in Funchal krijgt inbreker over de vloer, maar buit is mager: gehandtekend shirt ODBS

08 oktober 2020

18u26 0 Voetbal Zijn luxeappartement op het Portugese eiland Madeira waar Cristiano Ronaldo eerder dit jaar in quarantaine verbleef, was woensdagochtend het doelwit van een dief. De voetballer vertoefde op dat moment bij de Portugese nationale ploeg. Veel is er niet buit gemaakt en de inbreker is via het camerasysteem al geïdentificeerd. Het zou om een gekende van de familie gaan.

Het zeven verdiepingen tellende appartement, dat Ronaldo in 2015 kocht en voor 7,7 miljoen euro renoveerde tot zijn droomverblijf, kwam tijdens de lockdown geregeld in het nieuws. Het moet ook de aandacht getrokken hebben van de inbreker. Woensdagmorgen glipte die binnen via een garagepoort die open stond omdat er een onderhoudswerker aan de slag was. Ronaldo speelde later die avond in Lissabon gelijk met Portugal tegen Spanje (0-0), zijn partner Georgina Rodriguez vertoeft in Frankrijk voor de Paris Fashion Week.

Volgens de plaatselijke krant ‘Diario de Noticias Madeira’ sloeg een familielid van de Ronaldo’s alarm. Het is niet duidelijk of Ronaldo’s moeder Dolores of zijn oudere broer, die er wonen, aanwezig waren. De inbreker nam weinig mee: een door Ronaldo gehandtekend shirt van Juventus, dat een 200 euro waard is, naast nog wat andere kleine bezittingen. De dief is inmiddels al herkend. Voorlopig heeft Cristiano nog geen klacht ingediend.

Cristiano verbleef er eerder dit jaar samen met Georgina en zijn vier kinderen enkele weken in quarantaine. Ze namen de twee bovenste verdiepingen voor zich. Zicht op de oceaan en een zwembad op het dakterras. Het appartement ligt dicht bij zijn roots in Funchal en is Ronaldo’s favoriete plek om uit te rusten wanneer er geen sportieve verplichtingen zijn.

Voor Ronaldo het kocht, was de plek eigendom van de krant ‘Diário de Notícias da Madeira’ dat er zijn bureaus had. Daarvoor was het een bekende nachtclub in Funchal, Bar/Blub Noir. Er zijn twee gymzalen aanwezig, een ondergrondse garage (waarvan de dief dus gebruikt maakte om binnen te geraken) en een voetbalveldje. Ronaldo’s museum, dat uitgebaat wordt door zijn broer Hugo, en zijn luxehotel ‘Pestana CR7', met 48 kamers, liggen in de buurt.

Lees ook. Ronaldo hoeft niet langer telkens luxejacht te huren: hij legt 6 miljoen euro neer voor ‘Azimut Grande’