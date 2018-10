Ronaldo reageert op opgedoken beelden die hem (intiem) dansend tonen met Mayorga: "Ik ontken, verkrachting is een vreselijke misdaad" XC/DMM

03 oktober 2018

16u40

Bron: The Sun 13 Buitenlands Voetbal The Sun pakt vandaag uit met The Sun pakt vandaag uit met beelden van Cristiano Ronaldo, die enkele uren voor de vermeende verkrachting danst met Kathryn Mayorga. In het filmpje -dat dateert van juni 2009- is te zien hoe de twee in een Amerikaanse nachtclub intiem met elkaar omgaan.

Het Duitse magazine Der Spiegel meldde vorige week dat Mayorga een zaak is gestart tegen Ronaldo, omdat de Portugees haar in 2009 naar verluidt verkrachtte in een hotel in Las Vegas. "Hij probeerde mijn ondergoed uit te trekken, wat hem niet lukte. Ik heb me dan tot een bal samengerold en geprobeerd mijn vagina met twee handen te beschermen. En dan kwam hij boven op mij. Ik heb 'nee, nee, nee, nee' geroepen", klonk het in Der Spiegel.

“Dat is allemaal onzin. Het is fake news", reageerde de Portugese voetbalster via Instagram. “Ze wil gewoon mijn naam gebruiken om zo beroemd te worden. Dat soort dingen gebeuren. Ik ben een gelukkig man en er is niets aan de hand."

Intussen heeft de politie in Las Vegas de mogelijke verkrachtingszaak heropend. De Amerikaanse recherche is op basis van informatie van het slachtoffer aan de slag gegaan. De politie heeft wel nog geen verdere details over de zaak bekendgemaakt.

Ronaldo: "Verkrachting is een verschrikkelijke misdaad"

Ronaldo zelf reageerde in de vooravond nog eens op Twitter. "Ik ontken sterk alle beschuldigingen aan mijn adres. Verkrachting is een verschrikkelijke misdaad en staat lijnrecht tegenover alles wat ik ben en waarin ik in geloof. Ik wil graag mijn naam zuiveren, maar weiger de heisa in de media rond de hele zaak verder te voeden. Dat is alleen maar in het voordeel van mensen die zichzelf willen verbeteren op mijn kap. Ik wacht daartegenover alle resultaten van het onderzoek geduldig af."

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. Cristiano Ronaldo(@ Cristiano) link

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations. Cristiano Ronaldo(@ Cristiano) link