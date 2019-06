Ronaldo probeert De Ligt te strikken na laatste fluitsignaal in Porto: “Ik heb niets gezegd” Redactie

10 juni 2019

09u00

Bron: NOS/AD 0 Buitenlands voetbal Cristiano Ronaldo heeft Matthijs de Ligt na afloop van de Cristiano Ronaldo heeft Matthijs de Ligt na afloop van de finale van de Nations League gevraagd om naar Juventus te komen. De grote vedette van de club uit Turijn zocht de aanvoerder van Ajax na de eindstrijd tussen Portugal en Oranje (1-0) op en aaide hem vriendschappelijk over zijn hoofd.

“Ik verstond hem eerst niet”, zei De Ligt bij de NOS over . “Dus ik heb niets gezegd. Zo kort na de wedstrijd baal je gewoon dat je verloren hebt, dat is het enige waar je aan denkt.”

De Ligt gaat na een lang seizoen nu eerst op vakantie. Hij kan dan rustig nadenken over zijn toekomst. Een langer verblijf bij Ajax lijkt haast uitgesloten. De negentienjarige verdediger staat in de belangstelling van vele Europese topclubs. Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus strijden om zijn krabbel.

“Ik vind het helemaal niet vervelend dat er nog geen duidelijkheid is”, zei De Ligt. “Volgens mij begint de transferperiode ook pas over een tijdje. Ik ga nu gewoon lekker op vakantie. Even uitrusten, want het is een lang seizoen geweest. Ik laat het op me afkomen.”

Bekijk hieronder hoe Gonçalo Guedes de Nations League in een beslissende plooi legde: