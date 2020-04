Ronaldo ontketent stormpje door geheime training in groep, overheid grijpt in: “Neen, hij heeft geen privileges” GVS

10 april 2020

16u19 0 Buitenlands voetbal Cristiano Ronaldo heeft zich de woede van enkele Portugezen op de hals gehaald. Zij begrijpen niet dat de wereldster gisteren - in groep - mocht trainen in het nationaal stadion van Madeira terwijl zij nauwlettend de quarantainemaatregelen opvolgen. Heeft de meest invloedrijke sporter ter wereld privileges? De lokale overheid van Madeira voelde zich genoodzaakt om snel de netelige situatie te ontmantelen. “Neen hij heeft geen voorrechten. Ronaldo was er maar even en deed weinig kwaad”, vertelt Pedro Ramos, de regionale minister van Volksgezondheid.

Op 8 maart vloog de goaltjesdief van Juventus naar het Portugese eiland Madeira om te ontsnappen aan de zware gevolgen van de coronacrisis. Verveling lijkt hem vreemd, want op sociale media verschijnen voortdurend filmpjes van een ‘CR7' die weet wat doen: zonnen, zwemmen, selfies trekken en vooral hard trainen - de aard van het beestje, ook in quarantaine. Twee dagen geleden trok hij met verloofde Georgina Rodriguez op de oprit van zijn verblijf nog sprintjes bergop.

Maar de vijfvoudige winnaar van de Ballon d’Or mist duidelijk de bal. Geen probleem: hij of zijn entourage kreeg het geregeld om gisteren te trainen in het nationaal stadion van Madeira, ook de thuishaven van CD Nacional. Volgens het Portugese Correio da Manhã hadden enkele lokale ambtenaren toestemming gegeven. Portugese media weten dat Ronaldo er een tweetal uur vertoefde.

“Geen privileges”

Een gewiekste fotograaf wist blijkbaar van de geheime training, want op het moment van de oefensessie kon hij enkele beelden maken. Daarop zijn een tiental personen te zien die een balletje trappen of toekijken hoe Ronaldo traint. Daarbij zijn kinderen, maar ook enkele personen die niets te maken hebben met het eigen huishouden van Ronaldo. De foto’s doken hier en daar op sociale media op, waarna een golf van kritiek losbarstte. Vele Portugezen vragen zich af Ronaldo het privilege heeft om de maatregelen wat nonchalanter op te volgen. Dat er tijdens de training bovendien niet altijd rekening werd gehouden met de onderlinge afstand, was een doorn in het oog. En dat voor de meest invloedrijke sporter ter wereld. De overheid van Madeira voelde zich genoodzaakt om in te grijpen - het ging hier over ‘CR7'.

Op een persconferentie waar de situatie rond het coronavirus werd besproken, werd het thema-Ronaldo immers aangehaald. Pedro Ramos, de regionale minister van Volksgezondheid, trachtte de gemoederen te bedaren. “Ronaldo heeft helemaal geen speciale toestemming. Hij heeft geen privileges en mag niet meer dan een andere burger. We worden állemaal geconfronteerd met deze pandemie. En Ronaldo moet als beste speler ter wereld zijn imago gebruiken om het goede voorbeeld te geven. Maar hij was er slechts enkele minuten. Hij deed dus weinig kwaad.”

In Madeira mag je naar buiten om te sporten, maar ook hier gelden de afstandsmaatregelen.

