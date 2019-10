Ronaldo: “Noem eens een speler van dezelfde leeftijd die zoals mij presteert bij een club als Juve?” TLB

29 oktober 2019

12u56

Bron: France Football 0 Buitenlands voetbal Over wie de beste ooit is, Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, laten we u zelf oordelen. De Portugees zelf heeft er ongetwijfeld zijn idee over. Zelf noemt hij zijn ‘eeuwige’ strijd met Lionel Messi in een gesprek met France Football vooral een “gezonde rivaliteit”.

Of Cristiano Ronaldo een zesde keer de Ballon d’Or kan winnen, weten we binnen binnen ruim twee maanden. Het Franse blad dat de meest prestigieuze individuele voetbalprijs uitreikt, France Football, wachtte er echter niet op en trok naar Turijn voor een gesprek met de Portugees. Ronaldo heeft het onder meer over zijn 700ste treffer en zijn obsessie om altijd maar beter te doen.

“Toen ik 19 à 20 jaar oud was, begreep ik dat het belangrijkste in het voetbal titels, cijfers, records en doelpunten zijn”, aldus Ronaldo. Om die records, voert Ronaldo al een jarenlange strijd met Lionel Messi. Die gezonde rivaliteit heeft Ronaldo absoluut geholpen om nog beter te worden, zo geeft hij aan. “In Spanje stond ik soms boven hem en hij soms boven mij in de statistiekenlijstjes. Dat heeft ons allebei in staat gesteld beter en efficiënter te worden. Toen ik voor Real speelde, voelde ik zijn ‘aanwezigheid’ ook feller dan tijdens mijn periode bij Manchester United. Daardoor voelde ik ook meer druk om te presteren.”

“Ik wil jong blijven terwijl ik ouder word”

Ronaldo kreeg de vraag wat je precies nodig hebt om uit te groeien tot een doelpuntenmachine. “Eerst en vooral talent. Maar je moet ook bereid zijn om keihard te werken. Talent is nutteloos als je niet bereid bent om te knokken. Niets komt zomaar uit de lucht vallen. Zonder mijn werkijver zou ik nooit gestaan hebben waar ik nu sta.”

Ronaldo viert in februari zijn 35ste verjaardag. Zijn ambitie om zijn lichaam telkens weer tot het uiterste te drijven, zorgt ervoor dat hij nog op het toppunt van zijn kunnen lijkt. “Mijn doel is om jong te blijven terwijl ik ouder word. En dus ook om competitief te blijven. Noem maar eens een speler die op dezelfde leeftijd als ik net zo goed presteert als ik bij een topclub als Juventus?”

Ook op de mijlpaal die hij recent bereikte, is de Portugees trots. “Zevenhonderd doelpunten is inderdaad een indrukwekkend totaal”, zegt Ronaldo. “Wat me nog trotser maakt, is dat er maar weinig spelers zijn die dat totaal bereikt hebben.” Ronaldo herhaalt ook nog eens dat zijn favoriete doelpunt de schitterende retro is die hij in de Champions League scoorde tégen Juventus. “Ik probeerde al járen om op die manier te scoren.”

Knap gebaar

Ondertussen liet Ronaldo zich ook opmerken met een knap gebaar. De Portugese damesploeg U17 bereikte onlangs de eliteronde van de kwalificatiecampagne richting Euro 2020. Die prestatie was Ronaldo niet ontgaan. Ronaldo bezorgde de ploeg een persoonlijke boodschap én een paar van zijn voetbalschoenen. En daar was het team duidelijk wel tevreden mee...

"I realised my dream and I hope you can realise yours too." 🙌



Cristiano Ronaldo sent Portugal's under-17 women's team a special message after they reached the elite round of qualifying for Euro 2020... And a special gift 🎁 pic.twitter.com/eba0QnHrRf Goal(@ goal) link