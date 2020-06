Ronaldo niet te spreken over hervatting Braziliaans voetbal: “Ons land is er niét klaar voor” XC

19 juni 2020

10u42

Bron: Outlook India 0 Buitenlands voetbal Kampioen Flamengo heeft vannacht de competitie in de staat Rio de Janeiro hervat na drie maanden gedwongen coronapauze. De topclub won in het iconische, maar lege, Maracanastadion met 3-0 van Bangu. Intussen blijft Rio de Janeiro kreunen onder het toenemend aantal coronabesmettingen. Dat weet ook Ronaldo: “Nu al aan voetbal denken, is fout.”



Rio de Janeiro is de tweede zwaarst getroffen staat in Brazilië door het coronavirus. Er zijn meer dan 87.000 officiële besmettingen en bijna 8.500 doden genoteerd. Over heel Brazilië zijn er intussen bijna een miljoen besmettingen en meer dan 45.000 doden. Brazilië is daarmee wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen.

Ronaldo: “Willen topcompetities achternagaan”

De hervatting van de competitie in Rio zorgde dan ook voor veel ophef. Onder meer topclubs Fluminense en Botafogo dreigden met een boycot en gerechtsstappen. Ook (de Braziliaanse) Ronaldo is geen fan van de herstart: “Veel te vroeg. Het land is er nog niet klaar voor.”

“Brazilië wil de Europese topcompetities achternagaan, maar dan vergeten ze de pandemie in ons land. Want de coronacrisis in Brazilië is nog steeds op het hoogtepunt. Dan is denken aan voetbal fout”, aldus Ronaldo bij Outlook India.

De federale en regionale autoriteiten gaven echter groen licht. Ook in de andere staten kunnen de competities snel opgestart worden. Het nationale kampioenschap, dat in mei had moeten beginnen, heeft nog geen officiële nieuwe startdatum.

