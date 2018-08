Ronaldo ligt op Ibiza in ziekenhuis met longontsteking Redactie

12 augustus 2018

15u59

Bron: belga 1

De Braziliaan Ronaldo is in Ibiza opgenomen in een ziekenhuis met een longontsteking. Volgens lokale media ligt hij sinds vrijdagavond op de afdeling Intensive Care. Zijn situatie zou inmiddels onder controle zijn.

Ronaldo is op Ibiza met vakantie. De tweevoudig winnaar van de Gouden Bal en topscorer van het wereldkampioenschap in 2002 stopte in 2011 met voetballen. Naast PSV, waar hij helemaal doorbrak, kwam hij in Europa uit voor Barcelona, Inter, AC Milan en Real Madrid. Met Brazilië won Ronaldo in 1994 (zonder te spelen) en 2002 het WK. In 98 interlands scoorde hij in totaal 62 keer.