Ronaldo laat Braziliaanse journalist schrikken: “Luc Nilis was mijn beste ploegmaat” GVS

04 mei 2019

19u38 2 Time-out Keuze genoeg, maar Ronaldo speelde het liefst met... onze Luc Nilis. Dat verklaarde de gewezen goalgetter in een interview op de Braziliaanse tv.

Ronaldo speelde samen met Zinédine Zidane en David Beckham, maar 56-voudig Rode Duivel Luc Nilis was zijn beste ploegmaat in zijn succesvolle carrière. De Braziliaanse journalist wist niet wat hij hoorde en dacht dat O Fenômeno hem in de maling nam. “Wie?”, luidde het antwoord. “Luc Nilis. We speelden samen 2,5 jaar bij PSV. Hij is van België. Hij gaf me altijd geweldige assist. Elke keer, elke match. Meer dan Zidane. Hij was niet beter dan hem, maar hij was mijn partner in crime. Wanneer hij opdook voor de doelman, was hij nooit zelfzuchtig en zorgde ervoor dat ik scoorde. Nilis was ongelooflijk genereus”, vertelde Ronaldo over z’n ex-spitsbroeder.

Ronaldo trok in 1996 de deur achter zich dicht bij de lampenclub en bouwde een fenomenale carrière uit bij Barcelona, Inter, Real Madrid en AC Milan. Nilis verhuisde in 2000 naar Aston Villa, maar een beenbreuk maakte een einde aan zijn carrière.

[English version below]

Quem foi o maior parceiro de Ronaldo na sua carreira? Descubra deslizando para a esquerda!



Who was the best partner of Ronaldo's career? Discover swiping left! pic.twitter.com/IVd0UtydG0 🇳🇱 PSV 🇧🇷(@ PSVEindhovenBR) link