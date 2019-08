Ronaldo keurt dolle transferbedragen af: “Een speler wordt verkocht voor 100 miljoen zonder iets te hebben bewezen” GVS

21 augustus 2019

08u46

Bron: TVI 0 Buitenlands voetbal In een uitgebreid interview met het Portugese TVI hekelt Cristiano Ronaldo de huidige transfermarkt. “Een speler kan vandaag de dag zomaar voor 100 miljoen euro verkocht worden, zonder hij nog maar iets heeft getoond”, vertelt CR7. Voorts komt de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal nog eens terug op zijn overstap naar Juventus en heeft hij het over de verkrachtingszaak. “Het doet pijn als ze aan je eer twijfelen.”

126 miljoen euro voor João Félix. 87 miljoen euro voor Harry Maguire. 80 miljoen euro voor Lucas Hernández. Ook deze zomer werden er gigantische bedragen uitgegeven aan spelers. In een gesprek met het Portugese TVI veroordeelt Cristiano Ronaldo de tendens. “Het is niet makkelijk om berekeningen te maken in het moderne voetbal”, vertelt Ronaldo. “Clubs gokken er maar op los in de hoop een speler met veel potentieel binnen te halen. De voetbalindustrie is ook iets aparts. De som voor João Félix buiten beschouwing gelaten, kan elke speler zomaar voor 100 miljoen euro verkocht worden zonder hij nog maar iets heeft laten zien. Een centrale verdediger of doelman gaat nu tot 70 à 80 miljoen euro. Ik ga hier niet mee akkoord, maar dit is nu eenmaal de wereld waarin we leven, dus moet je het aanvaarden.”

Ik zou volgend jaar kunnen stoppen, maar voor hetzelfde geld ga ik door tot mijn 41ste Ronaldo

De 158-voudige Portugese international zelf trok vorige zomer voor 100 miljoen euro naar Juventus. Enig verschil: hij kan al heel wat adelbrieven voorleggen. “Na alles te winnen in Engeland en Spanje, werd het tijd om dat ook in Italië te doen. Financieel heb ik het voetbal niet meer nodig. Wat ik nodig heb zijn aantrekkelijke projecten, en dat vond ik in Juve. Wij willen de Champions League winnen, maar het mag geen obsessie worden. We doen het stap per stap. En we moeten vooral onthouden dat veel geld uitgeven niet altijd geweldige teams oplevert. Kijk naar Bayern en PSG en het aantal jaren dat zij al aan het wachten zijn op een Champions League-trofee.”

Pensioen

De kans is alvast groot dat de Oude Dame nog heel wat jaren kan genieten van Ronaldo. 34 is ie nu. “Ik zou volgend jaar kunnen stoppen, maar voor hetzelfde geld ga ik door tot mijn 41ste. Op dit moment voel ik mij uitstekend, daar moet ik van genieten. Geen enkele speler heeft meer records dan ik. Dit is voetbalgeschiedenis.”

Sportief loopt dus alles op wieltjes, naast de grasmat heeft de Portugees er een woelig jaar opzitten. “2018 was privé bekeken het moeilijkste jaar van mijn leven.” Eerst waren er problemen met de Spaanse belastingautoriteiten (Ronaldo accepteerde een minnelijke schikking van negentien miljoen euro, red.), nadien volgde een verkrachtingszaak. “Het doet pijn als ze aan je eer twijfelen”, zegt Ronaldo. “Maar godzijdank werd er aangetoond dat ik onschuldig ben. Mijn familie en vrienden wisten dat, maar toch wat het even een lastige periode.”