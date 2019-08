Ronaldo hint op een etentje met Messi: “Leo maakt van mij een betere speler en vice versa” ODBS

22 augustus 2019

09u37

Bron: TVI 0 Buitenlands voetbal “Ik ben nog nooit met hem iets gaan eten, maar waarom niet in de toekomst? Daar zou ik hoegenaamd geen probleem mee hebben.” Cristiano Ronaldo en Lionel Messi gezworen vijanden? Vergeet het.

Gisteren sprak Cristiano Ronaldo in een interview met het Portugese TVI over zijn toekomst als voetballer en hekelde hij de huidige transfermarkt, in een tweede extract kaart de Portugees zijn relatie met dat andere fenomeen Lionel Messi aan. “Natuurlijk bestaat die rivaliteit tussen ons, maar daar haal ik alleen maar kracht uit om nog beter te worden. Ik heb veel bewondering voor de voorlopige carrière van Messi. Ik vond het ook mooi van hem toen hij zei dat hij het er moeilijk mee had toen ik Real verliet voor Juventus. Omdat hij onze rivaliteit op prijs stelde. Kijk, het is gewoon goed dat die tweestrijd bestaat. Dat is ook helemaal geen uitzondering in de sport. Michael Jordan had zijn rivalen in het basketbal, in de Formule 1 ging het lang tussen Ayrton Senna en Alain Prost. De enige gemene deler tussen al die grote rivaliteiten, is dat ze gezond zijn. Messi maakt van mij een beter speler en vice versa.”

Ronaldo en Messi hebben tien jaar lang de Gouden Bal onder hun tweetjes verdeeld, tot Luka Modric die individuele prijs van 2018 op zak stak. Hun onderlinge rivaliteit tussen 2009 en 2018 in Spanje leidde FC Barcelona naar Spaans succes met zes landstitels tegenover slechts twee voor Real, daar waar ‘de Koninklijke’ de bovenhand nam in de Champions League: vier bekers met Grote Oren, Barça bleef steken op twee. Al klopte Messi Ronaldo wel in de Champions League-finale tussen Barça en Man United in Rome, vlak voor Ronaldo naar het Bernabéu trok.

“Mijn professionele relatie met Messi is prima, vooral omdat we al vijftien jaar lang dezelfde momenten delen”, aldus Ronaldo nog, die afsloot met te zeggen dat hij er helemaal geen probleem zou mee hebben om met Messi eens iets te gaan eten. Dan zetten we in op een Argentijnse steak voor Messi en een goudbrasem (of een slaatje) voor Ronaldo. In restaurant Ses Boques op Ibiza. Met honderden paparazzi rond hen om dat moment vast te leggen.