Ronaldo heeft nu 55 (!) hattricks achter zijn naam staan: dit zijn de strafste NVE

15 november 2019

13u51 0 Buitenlands voetbal Cristiano Ronaldo heeft het weer geflikt. De Portugese superster scoorde gisteren in de overwinning tegen Litouwen (6-0) zijn negende hattrick in het shirt van Portugal. In totaal scoorde de Portugees al liefst 55 hattricks in zijn carrière voor club en land. Een overzicht van zijn meest memorabele drieklappers.

De eerste hattrick

In januari 2008 scoorde Ronaldo zijn eerste hattrick op professioneel niveau tegen Newcastle in een 6-0-overwinning. Eerst trapte hij een vrije trap onder de muur binnen, waarna hij nog 2 doelpunten wist te scoren. Het was de enige hattrick die de Portugees wist te scoren voor Manchester United, de ploeg waar hij tussen 2003 en 2009 actief was.

Comeback tegen Atlético Madrid in Champions League

Na de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd stond Juventus vorig seizoen in de Champions League voor een aartsmoeilijke opdracht tegen een defensief sterk Atlético Madrid. Dankzij de hattrick van Ronaldo in de terugwedstrijd, die met 3-0 gewonnen werd, lukte het Juventus alsnog om de kwartfinales te bereiken.

Ronaldo brengt Portugal naar finale Nations League

Portugal kon zich in juni plaatsen voor de eerste Nations League-finale nadat het won van België-killer Zwitserland. CR7 scoorde de eerste treffer van de wedstrijd met een bom op vrije trap. Zwitserland kon via Rodriguez nog wel op gelijke hoogte komen, maar op 2 minuten tijd scoorde Ronaldo zijn tweede en derde doelpunt van de avond, goed voor een finaleplaats in Porto.

Punt tegen Spanje in Sochi

Portugal kwam in de eerste groepswedstrijd op het WK in Rusland 2 keer op voorsprong tegen Spanje dankzij doelpunten van Ronaldo op penalty en na een flater van De Gea. Spanje vocht zich telkens terug in de wedstrijd en kwam zelfs aan de leiding, maar in het slot van de partij scoorde - wie anders dan - Ronaldo een prachtig doelpunt op vrijschop, 3-3.

CR7 verschalkt Courtois drie keer in Madrileense derby

Ronaldo maakte misschien wel één van zijn mooiste hattricks tegen onze Rode Duivel Thibaut Courtois, in het seizoen 2011-2012. Nadat hij Courtois al op de knieën had gekregen met een vrije trap vanop zo’n 35 meter, scoorde hij met een afstandsschot en nadien nog een penalty. Hij scoorde dat seizoen voor de Koninklijke in totaal 7 hattricks.

Het record voor meeste hattricks aller tijden staat op naam van de Braziliaan Pelé, hij maakte 92 keer 3 doelpunten in een wedstrijd. Hier werden echter ook onder meer vriendschappelijke wedstrijden en jeugdwedstrijden bijgeteld. Ferenc Puskas scoorde 61 hattricks en is daarmee recordhouder voor meeste hattricks van een Europese speler. Eeuwige rivaal Messi scoorde in zijn carrière nog ‘maar’ 52 hattricks, al moet worden vermeld dat de Argentijn hiervoor 146 wedstrijden minder nodig had. In totaal scoorde Ronaldo al 98 doelpunten voor de nationale ploeg en 606 in clubverband voor Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid en Juventus.