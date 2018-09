Ronaldo dient klacht in tegen Der Spiegel na interview over verkrachtingszaak: "Ik duwde hem weg, maar hij sprong op mij" BW/GVS

28 september 2018

22u40

Bron: Der Spiegel 125 Buitenlands Voetbal Een Amerikaanse vrouw, Kathryn Mayorga, beschuldigt Juventus-voetballer Cristiano Ronaldo van verkrachting. Hij zou haar in 2009 hebben besprongen en daarna meer dan 320.000 euro zwijggeld hebben betaald, vertelt Mayorga in het Duitse blad Der Spiegel.

Mayorga ontmoette Ronaldo naar eigen zeggen in 2009. De toen 24-jarige profvoetballer bracht zijn vakantie door in Las Vegas. De Portugees geraakte aan de praat met de dame, waarna het mis liep in een suitekamer in het Palms Place Hotel. Ronaldo zou haar anaal hebben verkracht.

Vorig jaar berichtte Der Spiegel al eens over het voorval. Toen werd er gewag gemaakt dat Ronaldo de dame meer dan 320.000 euro had betaald om te zwijgen, ook al ontkende Ronaldo de beschuldigingen en stelde hij dat de seks met wederzijdse instemming gebeurde. Negen jaar later komt aan die stilte nu een einde. Haar nieuwe advocaat Leslie Mark Stovall vecht de regelgeving immers aan. Volgens hem kende Mayorga in die tijd te veel psychologische schade om dergelijke overeenkomst van zwijggeld in eer en geweten te kunnen ondertekenen. "Daardoor is het contract vernietigbaar", klinkt het.

Badkamer

Bovendien wil Mayorga zelf niet langer de lippen stijf op elkaar houden. Daardoor zocht ze deze week toenadering tot Der Spiegel, waar ze honderduit haar verhaal vertelt. "Ik ben nooit gestopt om hem en mezelf aan te klagen. Hem omdat ik weet wat hij gedaan heeft, mezelf omdat ik toen die overeenkomst heb ondertekend."

Ze vond het dus tijd om terug te blikken op die bewuste avond. "Toen ik met een vriendin aan het wandelen was in Las Vegas, ontmoette ik plots Ronaldo. 'Kom eens mee met mij', waren zijn eerste woorden." Ze ging er niet op in, waarna de Portugees na het halen van een drankje haar telefoonnummer vroeg. "Ik heb het gegeven, en weg was hij. Oké, dacht ik."

Later op de avond kreeg ze een bericht van Ronaldo. Ze werd samen met haar vriendin uitgenodigd in het appartement waar hij overnachtte. Ook onder andere zijn neef en schoonbroer waren erbij. Daar liep het helemaal fout. Mayorga ging zich in de badkamer omkleden om in de jacuzzi te gaan zitten, tot Ronaldo plots binnenkwam. "Zijn penis hing uit zijn broek en hij wilde dat ik het aanraakte. 'Maar voor 30 seconden', zei hij. Toen zei hij dat ik hem ook in mijn mond moest nemen. Ik lachte en dacht aan een grapje."

Klokkenluiders

Ronaldo zou haar laten gaan op voorwaarde dat ze hem een kus gaf. Dat deed ze, maar zonder succes. Daarna escaleerde de situatie helemaal. "Toen trok hij me naar de slaapkamer en hij raakte me opeens overal aan. Ook onderaan. Ik duwde hem weg, maar hij probeerde mijn ondergoed uit te trekken. Wanneer ik me in een bolletje rolde en mijn lichaam probeerde te beschermen, is hij op mij gesprongen." Volgens haar riep ze meermaals 'neen', waarna Ronaldo haar anaal zou hebben verkracht.

Een dag later ging ze langs bij de politie. De identiteit van Ronaldo hield ze geheim en na een onderhoud met de entourage van de Portugees werd er afgesproken om de zaak op te lossen met zwijggeld. Via Football Leaks - de organisatie van klokkenluiders - belandde de zaak vorig jaar toch in het Duitse blad Der Spiegel. Vandaag dus opnieuw, want onder impuls van Stovall werd het onderzoek heropend én besloot Mayorga om haar verhaal eindelijk te doen. De voorbije weken nam de politie dan ook meermaals contact op met Mayorga voor een nieuwe verklaring.

Twee versies

Belangrijk aan de zaak: Ronaldo zou in 2009 op twee verschillende manieren een vragenlijst over de zaak hebben beantwoord. In december 2019 zou hij stellen dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde, maar vier maanden eerder zou hij wél toegegeven hebben dat de dame het niet wilde. Vraag is hoe juristen die tegenstrijdigheden nu gaan aanpakken en welke vragenlijst als waarachtig wordt beschouwd. "Nooit wilde ik me verrijken, maar ik wil in zijn ogen kunnen kijken en zeggen wat hij me heeft aangedaan." De voorbije jaren heeft Der Spiegel Ronaldo meermaals de kans aangeboden om zijn versie van de feiten te geven. Dat wilde hij niet.

Ronaldo dient klacht in tegen Der Spiegel

Ronaldo zelf heeft intussen nog niet bij monde gereageerd. Wel zou de Portugees juridische stappen ondernemen tegen Der Spiegel. De Duitse krant zou al een klacht aan de broek hebben van 'CR7'. Wordt ongetwijfeld vervolgd.