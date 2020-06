Ronaldinho zit al twee maanden opgesloten in luxehotel en spreekt voor het eerst: “Zeer zware periode” GVS

15u36 0 Mundo Deportivo “Dit is een zeer zware periode, al word ik hier uitstekend behandeld.” Ronaldinho (40) sprak bij El Mundo Deportivo voor het eerst over zijn ‘verplicht verblijf’ in een luxehotel in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción. De Braziliaan vertoeft er al twee maanden in afwachting van z’n proces omdat hij het land betrad met een vals paspoort.

Op 8 april 2020 mochten Ronaldinho en zijn broer Roberto het streng beveiligde Agrupación Especializada, een hoofdkwartier van de Nationale Politie dat ook dienstdoet als gevangenis, verlaten. Het duo zat er een maand en één dag vast omdat het Paraguay binnenkwam met vervalste paspoorten. Een borgsom van anderhalf miljoen euro bracht redding: de Brazilianen werden overgeplaatst naar het Palmaroahotel, een luxeresort in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción, waar ze permanent bewaakt worden. Twee maanden later zit de gewezen voetbalvedette er nog altijd. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de grootschalige corruptiezaak.

“Het is al een zware periode geweest met zestig lastige dagen”, vertelt Ronaldinho voor het eerst aan het Spaanse El Mundo Deportivo. “Maar we (hijzelf en zijn broer, red.) zijn heel kalm en doen er alles aan om het hier zo aangenaam mogelijk te maken. Maar mensen moeten zich voorstellen hoe zwaar het is om niet te kunnen doen wat je gewend bent om te doen. Deze ervaring zal me altijd bijblijven.”

Fitness

Ronaldinho geeft aan dat het hotel wel een fikse upgrade was tegenover de gevangenis waar hij in eerste instantie verbleef. “We krijgen hier een uitstekende behandeling. We sporten bijna elke dag. Daarnaast hebben we een fitnesszaal en is de kamer aangepast aan onze wensen.” Eerder lekte in de Braziliaanse media uit dat de ex-ster van FC Barcelona beschikt over een ruimte van 30 op 15 meter waar hij kan voetballen. “Daar kan hij zijn ding doen”, vertelde hotelmanager Emilio Yegros.

Ronaldinho vergat ook de fans niet die hem via sociale media ruggensteun geven. “Jullie wil ik bedanken uit de grond van mijn hart.”