Ronaldinho niet aangeklaagd voor vals paspoort Paraguay RL JdJ

05 maart 2020

10u51

Bron: Última Hora, ESPN, Fox Sports, AD.nl 12 UPDATE De voormalig wereldkampioen Ronaldo de Assis Moreira, beter bekend als Ronaldinho, zal door het Openbaar Ministerie in Paraguay niet worden aangeklaagd voor het reizen met een vervalst Paraguayaans paspoort. Volgens de aanklager heeft hij, evenals zijn broer Roberto, zijn fout toegegeven en zijn de twee ‘in goed vertrouwen misleid door anderen’. Dat meldt de Braziliaanse website globoesporte.com.

De oud-speler van onder andere Paris Saint-Germain, FC Barcelona en het Braziliaanse elftal werd woensdagavond nabij de Paraguayaanse hoofdstad Asunción aangehouden omdat hij met een vals paspoort het land zou zijn binnengekomen.

Ronaldinho en zijn broer legden donderdagavond een verklaring af bij de openbaar aanklager in Asunción. Daarna besloot de aanklager gebruik te maken van een bepaling in het Paraguayaanse wetboek van strafrecht, die bepaalt dat als verdachten hun vergrijp toegeven en geen crimineel verleden in het land hebben, ze vrijuit kunnen gaan. De zaak wordt nog wel getoetst door een rechter, die eventueel zelf nog kan besluiten dat tot vervolging moet worden overgegaan.

“Ronaldinho heeft verschillende relevante gegevens verstrekt voor het onderzoek en daarom mag hij gebruikmaken van de kans om een proces te ontlopen”, liet aanklager Federico Delfino weten aan de Paraguayaanse krant ABC Color.

Er zijn wel drie andere personen aangeklaagd in de zaak: de zakenman Wilmondes Sousa, die door Ronaldinho is aangewezen als verantwoordelijke voor de vervalste documenten, en twee Paraguayaanse vrouwen aan wie de vervalste documenten in werkelijkheid toebehoorden. De vervalste paspoorten en identiteitskaarten waarmee Ronaldinho en zijn broer het land binnenkwamen, stonden oorspronkelijk op hun naam.

Ronaldinho mag Paraguay nu zonder problemen verlaten, maar zijn advocaten hebben laten weten dat hij nog zeker tot vrijdag in het land zal blijven.

Campagne

Ronaldinho reisde naar Paraguay om zijn nieuwe boek te promoten en een nationale gezondheidscampagne voor jongens en meisjes te ondersteunen. Maar woensdagavond viel de lokale politie de presidentiële suite binnen van het luxeresort waar Ronaldinho en zijn broer Roberto op dat moment verbleven. In de suite werden twee vervalste Paraguayaanse paspoorten aangetroffen op naam van de broers.



Het aanhoudingsbevel voor de beide broers kwam nadat de Luchtvaartpolitie melding had maakt van het vermoeden van vervalste reisdocumenten. Minister van Binnenlandse Zaken Euclides Acevedo beklaagde zich in een gesprek met lokale media over de lakse paspoortcontrole op het internationale vliegveld nabij Asunción waar Ronaldinho eerder op de dag was geland. “Als de grenscontrole het reisdocument verdacht vindt, zouden ze hem niet binnen moeten laten. Daar zijn zij deels verantwoordelijk voor”, aldus minister Acevedo. De directeur van Migratiezaken, Alexis Penayo, heeft donderdag zijn ontslag aangeboden vanwege de zaak.

Braziliaans paspoort ingenomen

Ronaldinho werd in 2002 wereldkampioen met Brazilië, won de Gouden Schoen in 2005 en pakte met FC Barcelona de Champions League in 2006. De oud-voetballer van onder andere AC Milan en PSG kwam na zijn voetbalcarrière in aanraking met de Braziliaanse autoriteiten. Zo moest hij in 2018 zijn Braziliaanse paspoort inleveren vanwege een milieuboete.

‘Toerisme-ambassadeur’

Saillant in de zaak is dat Ronaldinho vorig jaar door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro werd benoemd tot ‘toerisme-ambassadeur’. In die hoedanigheid moet hij Brazilië wereldwijd promoten als vakantiebestemming.