Ronaldinho mag Paraguay verlaten, al moet er wel nog een boete van 170.000 euro betaald worden YP

25 augustus 2020

06u29

Bron: Belga/ANP 0 Buitenlands voetbal Een rechter in Paraguay heeft de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van de voormalige Braziliaanse stervoetballer Ronaldinho en zijn broer naar hun vaderland. Hij ging akkoord met het verzoek van de officier van justitie tot vrijlating van het duo en sloot de rechtszaak officieel af.

Ronaldinho en zijn broer, die aanwezig waren bij de laatste zitting, moeten nog wel gezamenlijk een boete betalen van circa 170.000 euro.

De voormalige baltovenaar van onder meer Paris Saint-Germain, FC Barcelona en AC Milan werd in maart kort na zijn aankomst in Paraguay met zijn broer aangehouden. Het duo zou met valse identiteitsdocumenten het land zijn binnengekomen. Het tweetal moest ruim een maand in de cel doorbrengen.

Ronaldinho, tweevoudig wereldvoetballer van het jaar, vierde noodgedwongen achter slot en grendel zijn veertigste verjaardag. Hij doodde verder de tijd door veel te voetballen met andere gevangenen.

Begin april mochten de twee Brazilianen hun cel verlaten na de betaling van een borgsom van 1,6 miljoen dollar (circa 1,47 miljoen euro). Ze werden in afwachting van de afhandeling van hun rechtszaak onder huisarrest in een verder vrijwel verlaten hotel geplaatst. Voor hen dreigde een celstraf van vijf jaar indien ze schuldig zouden worden bevonden, maar zo ver kwam het dus niet.

